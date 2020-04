Oroscopo di oggi 9 aprile 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 9 aprile 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 9 aprile 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: l'energia della luna piena di ieri sera ha ancora un impatto emotivo, in particolare nelle relazioni più strette. È bene essere consapevoli di come tratti qualcuno (in particolare una Bilancia) che significa molto per te. Sono più sensibili di quanto pensiate.

Amore / amicizia: il vecchio adagio, "Se non puoi dire niente di carino, non dire nulla" potrebbe essere a proposito del fatto che il sole nel tuo segno si scontra con Venere nella tua zona di comunicazione. Allo stesso modo, dovresti evitare di dire qualcosa che non intendi. La strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. Non cedere alla pressione di un momento imbarazzante e dire la cosa sbagliata. Se lo fai, le tue parole torneranno a perseguitarti.

Carriera / Finanza: L' intuizione diventa alleata dell'ambizione mentre Mercurio perspicace si allinea con l'ampio Giove nella tua zona di carriera. Fare la tua prossima grande mossa richiederà che tutte le tue abilità siano online. Presta attenzione a ciò che i tuoi sogni ti stanno dicendo. Informazioni preziose possono trovarsi al loro interno. Le intuizioni del risveglio possono anche far luce sul tuo percorso e aiutarti a determinare come spostare le cose in avanti.

Crescita personale / spiritualità: perdonare e dimenticare è il modo migliore per riparare una frattura in un'amicizia. Se sei la parte che ha offeso, sii pronto a fare ammenda e perdonare te stesso. Non è nel migliore interesse di nessuno lasciarsi trascinare e diventare brutti.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: sei in modalità di ricarica emotiva, quindi potresti prendere la vita a un ritmo leggermente più lento. Dai la priorità alle attività che riempiono il tuo serbatoio emotivo e riempiono il tuo spirito. Trascorrere del tempo con il tuo Scorpione preferito potrebbe essere terapeutico.

Amore / Amicizia: quando la luna è nel tuo segno opposto dello Scorpione, hai bisogno del conforto emotivo che solo un compagno intimo può offrire. Non importa se questa persona è un interesse amoroso o un amico. Ciò che conta è che ti connetti con qualcuno che ti prende e può offrirti la sua totale attenzione. Sarà bello passare del tempo insieme. Al posto del tempo di persona, una chat video lo farà.

Carriera / Finanza: il sole nella tua dodicesima casa solitaria suggerisce che stai facendo un passo indietro dall'azione. Non significa che sei fuori dal gioco. Un cenno del Nodo Nord nel tuo regno mentale suggerisce che hai idee che vale la pena esplorare e condividere con gli altri. Non devi presentare un grande concetto affinché le tue intuizioni siano preziose. Devono solo essere utili e pertinenti a ciò su cui stai lavorando.

Crescita personale / spiritualità: quando un amico ti accende in un sito Web o in un libro interessante, prendine nota. Potrebbe essere rilevante per un argomento che ti interessa ora. Una volta verificato, renderà interessante la conversazione.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: non nascondere la tua luce, Cancro. Tutti i segni indicano che sei pronto per uscire dal tuo guscio e lasciare che il mondo ti veda brillare. Un Ariete nella tua cerchia potrebbe farti passare dei brutti momenti se non ti spingi a sfruttare appieno le tue abilità uniche.

Amore / amicizia: con la Luna Scorpione nella tua quinta casa giocosa, divertimento, romanticismo e creatività sono in cima alla tua lista di priorità. Se sei accoppiato, perché non fare piani per entrare in contatto con il tuo partner? Se sei da solo, puoi ritrovarti con gli amici o immergerti in un'attività solista preferita. Ciò che conta di più è che passi il tempo a fare qualcosa che ti rallegri.

Carriera / Finanza: con il Sole Ariete nella tua decima casa pubblica, tutti gli occhi sono puntati su di te. Ciò significa che devi avere fiducia nella tua capacità di portarlo. Un aspetto del Nodo Nord nel tuo segno dice che crescerai a passi da gigante quando ti fidi di te stesso. Non puoi sempre seguire gli altri o guardare i tuoi coetanei per rinunciare a ciò che fai. Devi uscire e mostrare loro quello che hai.

Crescita personale / spiritualità: una conversazione su un argomento di interesse può far girare le ruote nella tua testa. Qualcosa che ti incuriosisce così tanto richiede ulteriori esplorazioni. Leggi un libro o parla con qualcuno che ne sa di più.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: sempre più spesso ti rendi conto dell'importanza di fidarti di te stesso e di avere assoluta fiducia nelle tue capacità. Una conversazione con Pesci perspicaci ti incoraggerà e ti renderà più consapevole delle molte forze che possiedi.

Amore / amicizia: una conversazione sul futuro può aprire nuove possibilità in una relazione mentre Mercurio espressivo si allinea con Giove di buon auspicio. Potresti scoprire che tu e il tuo partner state pensando sulla stessa linea e volete la stessa cosa. Per i single, una conversazione con qualcuno di diversa estrazione potrebbe aprire gli occhi e spostare la tua prospettiva sulla collaborazione. C'è più di un modo per avvicinarsi a condividere una vita con qualcuno.

Carriera / Finanza: con Marte appena fatto che aspira il guaritore ferito Chirone nel tuo regno professionale, la tua motivazione per aumentare di livello la tua reputazione è alta. Ciò può comportare la correzione di errori e il lavoro per riparare relazioni importanti. Questa energia dice: "Perché rimandare a domani cosa puoi fare oggi"? Sii alla ricerca di opportunità per dimostrare che, indipendentemente da ciò che è accaduto in passato, non sei giù e fuori, ma su e vieni.

Crescita personale / spiritualità: vedrai un'enorme promessa in te stesso quando la Luna Scorpione contatterà il Nodo Nord nel tuo segno. Ogni momento in cui affermi la tua fiducia in te stesso è come mettere soldi in banca. La fiducia che accumuli ti porterà attraverso momenti bassi e momenti difficili.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: la tua missione è trovare il punto debole tra ciò che è comodo e familiare e ciò che è stimolante e nuovo. Potresti sentirti tirato in più direzioni, ma non renderlo una lotta. Un Ariete può mostrarti come abbracciare entrambi i mondi.

Amore / Amicizia: i comfort di casa sono difficili da resistere mentre la Luna Scorpione viaggia attraverso il tuo regno domestico. Mentre questa piacevole energia è in gioco, nulla sembra altrettanto invitante di una serata rilassante. Trascorrere del tempo da soli può essere rigenerante. Scegli un compagno a bassa manutenzione che sappia come rilassarsi.

Carriera / Finanza: con il Sole in Ariete nella tua casa di istruzione superiore, potresti sentirti ispirato a proseguire l'istruzione o la formazione. Un cenno del nodo nord dice che imparerai di più quando esplori un argomento completamente fuori dalla tua timoniera. Non puoi sempre scegliere ciò che è facile e familiare. È quando esci dalla tua zona di comfort che scopri davvero di cosa sei fatto.

Crescita personale / spiritualità: la tua curiosità non conosce limiti. Quindi, sei attratto da nuove esperienze e persone diverse dalla tua solita cerchia. Può essere stimolante aprire la tua mente a punti di vista sconosciuti, ma è anche esaltante incontrare nuovi modi di guardare il mondo.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: il modo in cui la mente e le emozioni operano oggi può essere meglio descritto come completo e intenso. Siate certi che sarete tutti d'accordo con qualunque cosa o chiunque prestiate la vostra attenzione. Un Cancro può apprezzare molto le cure fornite.

Amore / amicizia: l' interesse più profondo per un amico dimostra che stai facendo un investimento nella tua relazione. Il sole che si collega al nodo nord dice che è un ottimo modo per crescere. Non è necessario avere un legame intenso con tutti nella tua cerchia. Tuttavia, è utile avere una o due persone nella tua vita con le quali condividi legami profondi ed emotivi. Ci vuole impegno e fiducia per arrivarci. Perché non iniziare quel viaggio oggi?

Carriera / Finanza: con la luna nell'osservante Scorpione e il tuo regno mentale, pensi profondamente alle cose e dai grande importanza alle tue parole. Quindi, sarai molto accurato quando si tratta di comunicare le tue idee. Prima di condividerli con altri, farai la ricerca per assicurarti che i tuoi dati siano puntuali. Puoi diventare un po 'ossessivo, ma è quello che tutti si aspettano da un perfezionista come te.

Crescita personale / spiritualità: vale la pena esplorare un'idea selvaggia se è qualcosa che ti eccita. Non deve essere pratico o utile. Non sai mai cosa ti possa ispirare questa ricerca.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: vuoi quello che vuoi e lo vuoi ieri. Fortunatamente, sei il tipo di persona che agisce piuttosto che stare seduto in attesa che le cose accadano. Accetta un Ariete che può offrire backup, anche se potresti gestirlo da solo.

Amore / Amicizia: il sole nella tua zona di collaborazione che attira il Nodo Nord suggerisce che ci sono vantaggi nel rendere più visibile la tua relazione. Se accoppiato, fa sapere al tuo partner che sei orgoglioso di stare con loro. Trascorrere del tempo insieme dimostra che sei un fronte unito. Per i single, è un invito ad essere più vocali sulla tua ricerca di un partner. Non essere timido nel far sapere agli amici che stai guardando. Potrebbe aiutarti a stabilire una connessione.

Carriera / Finanza: con la luna nello Scorpione guidata nella tua casa di attività, denaro e beni sono nella tua mente. I tuoi pensieri si rivolgono a come ottenere ciò che vuoi e come mantenere ciò che hai. Una volta che hai messo gli occhi su un premio, puoi essere terribilmente ossessivo nel perseguirlo. Attendere un paio di giorni prima di effettuare un investimento significativo. Non è mai una buona idea lasciare che i sentimenti alimentino le tue decisioni finanziarie.

Crescita personale / spiritualità: le riflessioni notturne sul benessere possono produrre alcune idee che vale la pena esplorare. Parla con un operatore sanitario o fai qualche ricerca online prima di immergerti nell'ultima tendenza del fitness.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: ti interessa scoprire di cosa ti occupi. Nemmeno tu hai spezzato il mistero di ciò che ti fa spuntare. Anche un Cancro potrebbe essere molto affascinato da te. È spaventoso lasciarli avvicinarsi ma provarlo. Chissà cosa potrebbe succedere?

Amore / Amicizia: se ti sei allontanato dall'intimità, il passionale Ariete che contatta il Nodo Nord dice che è tempo di perseguire un maggiore appagamento sessuale ed emotivo. Forse temi la vulnerabilità che deriva dall'aprirti in modo così personale? Se accoppiati, puoi entrare in una routine e smettere di connetterti, mentre la paura può inviare single alla ricerca di partner non disponibili come un modo per evitare di avvicinarti. Prova a rimanere aperto all'amore.

Carriera / Finanza: potresti essere lì nel corpo, ma la tua mente è altrove con la luna in Scorpione e la tua dodicesima casa segreta. Non sarai dell'umore giusto per trattare con i colleghi. Trova un compito a cui puoi dedicare tempo da solo. È un giorno eccellente per le attività che coinvolgono la ricerca o l'indagine. Sarai bravo a toccare il retroscena e leggere tra le righe.

Crescita personale / spiritualità: l' espressione di sé è talvolta più facile a dirsi che a farsi. Soprattutto quando ciò che vuoi esprimere è doloroso o ti preoccupi di come verrà ricevuto. Abbraccia la tua luce e la tua ombra e sappi che c'è spazio per tutto ciò che sei.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: mentre la luna passa dalla Bilancia socievole allo Scorpione segreto, l'attrazione della tua vita sociale sembra meno urgente. Oggi, il piano è cercare la solitudine. Potrebbe essere necessario stabilire dei limiti con un Acquario che non ti darà il tempo per te stesso.

Amore / Amicizia: poiché un aspetto disordinato del sole / Venere influisce sulla tua vita amorosa, potresti chiederti perché sei sempre quello di impegnarti a sostenere una connessione romantica. Quindi, potresti essere incline a ritirarti e lasciare che l'altra persona faccia la mossa successiva. Che tu sia seriamente accoppiato o che incontri casualmente, hai bisogno della certezza che deriva dal permettere al tuo interesse amoroso di perseguirti piuttosto che essere sempre quello che fa andare avanti le cose.

Carriera / Finanza: con Mercurio comunicativo che attira il fortunato Giove nella tua zona di denaro, una conversazione su una questione di casa o di famiglia potrebbe indicare un modo per finanziare i tuoi piani. Discuti le tue idee con familiari o coinquilini. Possono avere idee interessanti e informazioni importanti che possono aiutarti a portare avanti le cose. Sarà un grande sollievo non dover gestire da solo ogni dettaglio del tuo piano.

Crescita personale / spiritualità: la Luna Scorpione che contatta il Nodo Nord è un invito a mettersi a proprio agio con intense emozioni e profondi misteri della vita. Attraversare queste acque può essere spaventoso per te, ma sarai una persona più forte a provarci.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI giovedì 9 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: chi sono le tue persone? Al lavoro e nella tua vita personale, hai bisogno del sostegno delle persone che compongono la tua tribù personale. A tal fine, è una buona idea lavorare di più per stabilire una buona connessione con un Cancro nella tua cerchia.

Amore / Amicizia: la Luna Scorpione nella tua casa di comunità in linea con il Nodo Nord ti ricorda l'importanza di avere forti legami emotivi. Hai bisogno dell'amore e dell'accettazione che solo il tuo partner o un amico intimo possono offrire. Coltivare buone relazioni significa essere attenti ai bisogni e ai sentimenti delle persone a cui tieni. Dai un'occhiata in giro e vedi chi ha bisogno di comunicare.

Carriera / Finanza: il tuo entusiasmo è palpabile con "tutto è possibile" Giove nel tuo segno. Un cenno di Mercurio nel tuo regno mentale suggerisce che hai un'enorme fiducia nelle idee che porti in tavola. È un giorno eccellente per promuovere un nuovo progetto. La tua eccitazione è contagiosa e renderà le persone desiderose di ascoltare ciò che hai da dire. Diffondi le notizie in lungo e in largo. Più persone sanno cosa stai facendo, maggiori sono le possibilità di ottenere sostenitori.

Crescita personale / Spiritualità: Mentre il Sole Ariete si scontra con Venere, puoi evitare di occuparti di un compito se non riceverai il riconoscimento una volta che il lavoro è finito. Non sei pigro. Vuoi solo credito dove è dovuto il credito.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: le persone osservano le tue mosse e prendono a cuore le tue parole. Quando ti trovi in ​​un ambiente professionale, è fondamentale rimanere sul messaggio. Un Cancro esperto in affari può aiutarti a perfezionare il tono e applicare le tue idee in modo pratico.

Amore / Amicizia: attiri l'attenzione con il vivace Ariete Sole in cima alla tua carta. C'è una buona probabilità che qualcuno possa vedere qualcosa che gli piace. Se stai cercando l'amore, non è il momento di essere timidi. Sii divertente e forse un po 'innamorato. Un primo incontro è meno snervante quando lo rendi un affare giocoso. Se accoppiati, metti avanti la tua faccia migliore e fai sapere al tuo partner che sei ancora un problema.

Carriera / Finanza: con il sole nell'Ariete pionieristico e il tuo regno mentale, sei sempre alla ricerca di nuove informazioni e idee audaci. Un cenno del Nodo Nord nella tua zona di lavoro suggerisce che andrai lontano quando metti in pratica ciò che hai imparato. È fantastico soddisfare la tua mente, ma è ancora meglio quando puoi applicare le tue conoscenze in modo pratico. Sii alla ricerca di un'opportunità per mettere il tuo know-how al lavoro.

Crescita personale / spiritualità: può sembrare che il peso del mondo sia sulle tue spalle. In tal caso, non accumulare più responsabilità sul piatto. Invece, delegare le attività ad altri e alleggerire il carico.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: la noia può inviarti alla ricerca di qualcosa di nuovo ed eccitante con cui essere coinvolto. È sempre divertente esplorare e scoprire cos'altro ha da offrire il mondo. Se hai bisogno di un aiutante, abbina un esuberante Capricorno che condivide i tuoi interessi.

Amore / amicizia: tu e un amico che sono sulla tua lunghezza d'onda mentale fai una coppia dinamica. È un ottimo momento per riunire le idee e elaborare un piano fantastico. Potrebbe comportare la pianificazione di una serata divertente in futuro o aiutarsi a vicenda con progetti personali. È gratificante collaborare con qualcuno che ti prende e guarda il mondo come te.

Carriera / Finanza: con il sole nella tua zona monetaria, sei più consapevole di come gestisci le tue finanze e, quindi, più fiscalmente responsabile. Quindi, non dovresti avere dubbi riguardo a trascorrere un appuntamento, un hobby o un'attività che ti piace. Il sole che si allinea al Nodo Nord afferma che investire in cose che ti procurano gioia è vitale per la tua felicità. Allora perché non goderti i frutti del tuo lavoro?

Crescita personale / spiritualità: con l'intrepida Luna dello Scorpione nella tua casa di esplorazione, sei pronto per l'avventura. Diventa un esploratore di poltrone e perditi in un film o libro elettrizzante. Qualunque cosa serva per ampliare i tuoi orizzonti.