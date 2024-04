Oroscopo di oggi 9 aprile 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 9 aprile 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 9 aprile 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 9 APRILE 2024

Oggi potresti dover fare molte telefonate e sbrigare alcune pratiche burocratiche, Ariete. Un partner d'affari o un amico potrebbe essere determinante nell'aiutare a chiarire alcune questioni in sospeso che sono rimaste in sospeso. Assicurati di togliere di mezzo il lavoro rimasto, perché presto probabilmente sarai ancora più occupato. Se ti annoi, ricorda che il successo è davanti a te. Buona fortuna!

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 9 APRILE 2024

Un desiderio di potere e controllo può sorgere quando la Luna nel tuo segno si scontra con la mente Plutone nella tua casa delle aspirazioni. Può essere difficile giocare bene quando sei così determinato a fare le cose a modo tuo. Non lasciare che i tuoi modi rialzisti causino problemi con un capo, un genitore o una figura autoritaria. Non puoi permetterti di criticare qualcuno che ha voce in capitolo sul successo o sul fallimento delle tue iniziative. Venere in contrasto con il jolly Urano nel tuo segno può spingerti a fare una mossa romantica discutibile. Tutti i segnali indicano che sei all'oscuro di ciò che sta accadendo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 9 APRILE 2024

Può essere difficile rispettare le regole poiché la Luna nel tenace Toro si scontra con il controllo di Plutone. Alcuni Gemelli impiegheranno manovre discutibili per far andare le cose per il verso giusto. Una mossa astuta può darti un vantaggio. Tuttavia, potrebbero esserci delle conseguenze se vieni sorpreso a infrangere le regole. Nella migliore delle ipotesi, ti ritroverai al punto di partenza. Nel peggiore dei casi, potresti finire nei guai con una persona che faresti bene a non contrastare. Una semiquadratura Venere-Urano può sconvolgere i vostri programmi per la serata. La tua agenda potrebbe cambiare all'ultimo minuto o qualcuno potrebbe non presentarsi. È meglio avere in mente un piano B, per ogni evenienza.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 9 APRILE 2024

La Luna in Toro e la vostra casa dell'amicizia in conflitto con l'ossessivo Plutone possono rendervi molto sensibili a ciò che accade nella vostra cerchia sociale. È bello prendersi cura di un amico ed essere protettivo nei suoi confronti, ma non lasciarti trascinare nel suo dramma. Potresti farti arrabbiare per una situazione che non ha nulla a che fare con te. Possono sorgere problemi con contanti o beni, quindi non prestare o prendere in prestito. Non tutti sono così responsabili come pensi. Potresti imparare nel modo più duro che tu e un amico avete valori contrastanti. Si consiglia cautela quando si cercano prestiti e linee di credito. Uno sguardo più attento potrebbe rivelare tariffe esorbitanti.