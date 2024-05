Oroscopo di oggi 9 maggio 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 9 maggio 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 9 maggio 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 MAGGIO 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

L’incisivo Plutone che si sincronizza con lo strategico Pallade nella tua casa di istruzione superiore lo rende un giorno eccellente per lo studio, la ricerca e l’investigazione. Non lascerai nulla di intentato nella tua ricerca di informazioni. Le tue capacità riceveranno un enorme impulso quando lavorerai insieme ad altri per trovare risposte. Pertanto, un progetto di squadra può essere incredibilmente produttivo. Non essere timido nel flettere i tuoi muscoli mentali. Risolvere un problema potrebbe richiedere il tuo contributo unico. Sarai bravissimo ad aiutare amici e colleghi. Tuttavia, potresti non essere sicuro di come affrontare una relazione o un problema familiare poiché Marte nel tuo segno si scontra con la devota Giunone. Vacci piano, Ram. Passare il potere può creare il caos.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 MAGGIO 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Non lasciare che la paura o la rabbia abbiano la meglio su di te oggi, Toro. Verrai spinto in prima linea e potresti anche essere costretto a prendere alcune decisioni importanti riguardo alla direzione della tua vita professionale. Forse hai pensato che fosse un po' prematuro agire ma, francamente, non hai più scelta. Che tu lo sappia o no, sei pronto!

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 MAGGIO 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

La tua devozione verso le persone importanti della tua vita sarà innegabile poiché il potente Plutone si allinea con la guerriera Vesta nella tua casa di partenariato. Non c'è limite al quale non ti spingerai per risolvere un problema per un partner, un amico intimo o un alleato professionale. Plutone nella tua casa di istruzione superiore segnala che la tua saggezza è vasta. Se c'è qualcosa che ancora non sai, la tua tenace determinazione ti aiuterà a capirlo. Con il testardo Marte in contrasto con Giunone nel tuo regno domestico, potresti avere difficoltà con questioni domestiche e familiari. O diventerai troppo forte o non sarai abbastanza assertivo. Prendi il controllo della situazione prima di agire.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 MAGGIO 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Gli aspetti di oggi chiariranno tutte le situazioni della squadra di cui fai parte, Cancro. Ciò potrebbe riguardare i team nella tua vita privata o professionale. Questo è il momento di agire. Sfrutta tutti i benefici raccolti dalle tue riflessioni degli ultimi giorni. Non aver paura di modificare ciò che è già in atto. Se esiti, riuscirai solo a renderti più ansioso .