Oroscopo di oggi 10 ottobre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 10 ottobre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 10 ottobre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata:

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 10 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

La luna piena di ieri ha suscitato ondate in una relazione. Quei problemi continuano mentre Venere nella tua zona di associazione si oppone a Chirone ferito nel tuo segno. Non importa quanto duramente qualcuno cerchi di compiacerti, potresti comunque sentire che i tuoi desideri non vengono soddisfatti. Se sei single, potresti dubitare della tua amabilità e chiederti se troverai mai la persona giusta per te. Che si tratti di coppia o in cerca di amore, oggi è una giornata impegnativa per le relazioni. Dai uno sguardo onesto a come potresti bloccare la tua felicità. Potresti scoprire importanti opportunità di crescita. Connettiti e ottieni la chiarezza di cui hai bisogno.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 10 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Quando l'eccitazione di una relazione amorosa si evolve in una relazione, a volte può essere una delusione. Poiché il tuo sovrano, Venere, nella tua casa della routine quotidiana si oppone alla sofferenza di Chirone, potresti pensare che la stabilità ti abbia messo in una carreggiata. Potrebbero esserci problemi che ti infastidiscono sul fatto che non riesci a mettere il dito. Potresti anche chiederti se tu o il tuo partner potete presentarvi per la vostra relazione in modi pratici. Una decisione che prendi oggi potrebbe determinare se la tua connessione prospera o sopravvive a malapena, quindi non agire senza pensarci bene. Quando il comunicatore Mercurio rientra nella Bilancia in cerca di armonia, diventa molto più facile parlare dei tuoi problemi.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 10 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Fai attenzione a non fare di un appuntamento la tua fonte di intrattenimento per tutti. Questa è una richiesta che nemmeno la persona più attenta e divertente può esaudire. Come intitolato Venere si oppone a Chirone ferito sull'asse della tua vita amorosa e della tua vita sociale, qualcuno potrebbe finire deluso se la serata non sarà all'altezza delle sue aspettative. Lo stesso vale per gli amici. Le grandi aspettative sono destinate a rovinare il vostro tempo insieme. Forse sei un po' annoiato dalla solita folla? Quando il tuo sovrano, il comunicatore Mercurio, rientra nell'amichevole Bilancia, ti divertirai a conoscere nuove persone. Perché non socializzare o aggiornare il tuo profilo di appuntamenti e iniziare a scorrere?

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 10 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Ti senti abbastanza bene con chi sei e cosa porti in tavola. In quanto tale, può deludere quando qualcuno non riesce a riconoscere i tuoi talenti e la tua crescita. È più probabile che le persone notino i tuoi difetti poiché Venere si oppone al vulnerabile Chirone nella tua casa della carriera e della reputazione. Non puoi controllare come gli altri ti percepiscono, ma puoi assicurarti di non comportarti in modo da confermare le idee sbagliate di qualcuno. Sii migliore di te stesso perché ti fa sentire bene, non perché speri che cambi la mente di qualcuno su di te. Non lasciare che un odiatore ti faccia dimenticare che hai alleati.