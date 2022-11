Oroscopo di oggi 14 novembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 14 novembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 14 novembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Sei furbo come loro quando l'imbroglione MercurIO si allinea con la mente Plutone nel tuo settore professionale. Una conversazione discreta potrebbe sostenere il sostegno di una figura influente nella tua cerchia. Quello che impari potrebbe aiutarti a pianificare la tua prossima grande mossa o riempirti di qualche dramma sul posto di lavoro. Per coltivare la fiducia, devi proteggere la fonte delle tue informazioni. Se qualcuno ti affida una conoscenza riservata, tienila per te. Il Sole Scorpione si sincronizza con il trascendente Nettuno, ispirando un'esperienza mistica. La meditazione, i sogni o una pratica spirituale potrebbero fornire uno sguardo oltre il velo.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Comprendere i propri cari (come un amico o un partner) ed entrare in empatia con ciò che stanno attraversando può essere più facile di quanto pensi. Quando l'emotivo Sole Scorpione e l'empatico Nettuno si allineeranno nelle tue zone relazionali, sperimenterai come ci si sente a camminare nei panni di qualcun altro. La tua capacità di vedere la loro situazione dall'interno verso l'esterno può darti la possibilità di supportarli e formare una connessione più profonda con loro. Se desideri la compagnia di qualcuno che ti prende, cerca un amico che condivida i tuoi valori spirituali o interessi artistici. È facile vibrare con qualcuno che è sulla tua stessa lunghezza d'onda. È sicuro aprirsi quando sei sincronizzato.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Potresti ottenere un vantaggio utilizzando informazioni riservate poiché il tuo sovrano, Mercurio, nel tuo settore lavorativo si sincronizza con l'ambizioso Plutone. Ciò potrebbe comportare denaro o trattative segrete. Segui tutti i suggerimenti che ricevi e presta attenzione a ciò che accade intorno a te. Potresti scoprire alcune informazioni importanti. Avrai un senso intuitivo di come raggiungere i tuoi obiettivi mentre il sole nello Scorpione guidato si sincronizza con il sensitivo Nettuno nel tuo settore professionale. Sarai in sintonia con i colleghi e potresti trovare facile intuire cosa si aspettano i superiori. Ascolta un lampo di intuizione sul tuo destino. Può aiutarti a pianificare la tua prossima mossa.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Il sole nell'emotivo Scorpione e la tua zona di vita amorosa si allinea con il trascendente Nettuno, promettendo un'atmosfera romantica e mistica. Potresti sentire che c'è una connessione molto più profonda tra te e il tuo interesse amoroso di quanto sembri. Potresti sentirti come se avessi una visione psichica delle loro intenzioni. Non spaventare nessuno con le tue vibrazioni positive. Potrebbero non essere preparati per i tuoi talenti psichici, quindi gioca e fai finta che tutto sia normale. Ciò che l'intuizione non riesce a rivelare può essere scoperto ponendo le domande giuste. La conversazione può diventare intensa quando Mercurio curioso e Plutone si allineano. Cogli l'attimo e poni le tue domande scottanti.