Oroscopo di oggi 16 agosto 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 16 agosto 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 16 agosto 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: potresti essere ossessionato dalla tua immagine pubblica e tentare di controllare come sei visto questa sera quando la luna è ovviamente vuota nel tuo segno. Non puoi influenzare ciò che gli altri percepiscono, quindi perché preoccuparsi di provare? L'importante è che tu sia soddisfatto di te stesso.

Amore/Amicizia: quando la luna nel tuo segno si allinea con il Sole Leone nella tua casa dell'espressione personale, la tua atmosfera è magnetica e la tua fiducia è alta. Non sorprenderti se alcune persone chiedono a gran voce di essere nella tua compagnia. Se accoppiato, un appuntamento divertente potrebbe essere il modo perfetto per trascorrere la serata. Se single, incontra gli amici e fai qualcosa che ti piace. Non sai mai chi potresti incontrare quando sei in giro.

Carriera/Finanza: le capacità creative possono pagare i conti mentre l'astuto Mercurio e il lungimirante Urano danno energia al tuo lavoro e ai settori finanziari. Essere all'avanguardia con le ultime tendenze e gli sviluppi all'avanguardia nel tuo campo può renderti più commerciabile e aiutarti ad ampliare le tue opzioni. Se le tue conoscenze e abilità non sono aggiornate, investi del tempo per aggiornarti iscrivendoti a una formazione professionale o iniziando un corso di studio indipendente.

Crescita personale/Spiritualità: non dormire sull'importanza del gioco. Impegnarsi nelle proprie attività preferite è un aspetto importante della cura di sé che viene spesso trascurato. Progetti creativi, hobby, sport e videogiochi possono essere un modo divertente per rilassarsi.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: potresti essere ossessionato da un grande progetto questa sera quando la luna è vuota, ovviamente. Tutti i segnali indicano che potresti essere cieco di fronte ai problemi con il tuo piano. Dacci una pausa per ora. Al mattino, è più probabile che tu veda ciò che ti sei perso.

Amore/Amicizia: sei più disinibito di quanto non lo sia mai stato. Poiché l'espressivo Mercurio si sincronizza con il ribelle Urano nel tuo segno, non si può dire cosa dirai o farai. La tua atmosfera aperta e progressista porterà una ventata di aria fresca nella tua vita amorosa. Chiunque voglia stare con te dovrebbe essere pronto ad avere conversazioni franche e insolite. Non hai niente da nascondere, quindi speri che i tuoi compagni siano ugualmente aperti e onesti su chi sono.

Carriera/Finanza: grazie all'odierno allineamento Mercurio-Urano, sarai pieno di idee geniali. Non c'è momento migliore di adesso per presentare uno schema lungimirante. Chi sapeva che saresti stato quello in testa alla curva? Non vale mai sottovalutarti. Sei molto più intelligente di quanto la gente creda.

Crescita personale/spiritualità: il tuo cuore e la tua mente saranno sincronizzati con i tuoi cari mentre la luna nell'energico Ariete contatta il Sole Leone nel tuo regno domestico. Questo è un momento opportuno per fare progetti entusiasmanti. Sei pronto per tutto ciò che aumenterà l'atmosfera calda e accogliente tra te e le persone a cui tieni.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: le emozioni ossessive possono distrarre questa sera quando la luna è ovviamente vuota. Sii il padrone dei tuoi stati d'animo e cerca di rimanere positivo. C'è molto di cui essere entusiasti. Prenditi una pausa dalla trama e dalla pianificazione e rilassati.

Amore/Amicizia: quando il tuo sovrano, il metodico Mercurio, nel tuo regno domestico si allinea con Urano non convenzionale, potresti inventare uno schema eccitante per la tua casa e la tua vita familiare. Sebbene la tua idea possa migliorare la tua situazione, non tutti sono pronti ad abbracciare il cambiamento. Tienilo a porte chiuse finché tutti i pezzi non sono a posto. Se hai bisogno di aiuto, parla con qualcuno che lo manterrà riservato.

Carriera/Finanza: inizierai a vedere te stesso e le tue possibilità sotto una nuova luce mentre la percettiva Pallade nel tuo segno si allinea con la speranza di Giove. Un modello promettente può emergere se presti molta attenzione ai segni e ai segnali. Ora è il momento opportuno per contemplare i tuoi obiettivi a lungo termine e fare nuovi piani per il futuro. Se sostieni la tua visione con una strategia, puoi trasformare i tuoi sogni in realtà. Non c'è tempo come il presente per iniziare.

Crescita personale/Spiritualità: non puoi fare a meno di sentirti entusiasta del futuro poiché la luna nell'energico Ariete si allinea con il coraggioso Sole Leone. Non sottovalutare il potere dell'entusiasmo. Le cose buone sono in serbo!

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: sarai nella zona con questioni lavorative e finanziarie quando la luna e il sole si allineeranno. Questa sera, quando ovviamente la luna è vuota, può sorgere risentimento se qualcuno (un Ariete o un Capricorno, forse) non fa le cose a modo tuo. Non lasciare che questo rovini i progressi che hai fatto.

Amore/Amicizia: le conversazioni con liberi pensatori e tipi eccentrici possono essere esilaranti quando Mercurio e Urano si allineano. Vivrai con persone che ti sfidano ad espandere il tuo punto di vista. Stare con persone che vivono secondo le proprie regole ti dà la possibilità di far sventolare la tua bandiera strana. Parlare liberamente ed essere il tuo sé autentico può essere liberatorio. Gravita verso gli amici che non si aspettano che tu interpreti un ruolo e che ti apprezzano per quello che sei.

Carriera/Finanza: poiché l'intelligente Mercurio nel tuo regno mentale si sincronizza con l'innovativo Urano, le tue idee saranno all'avanguardia. Catturerai l'attenzione di tutti quando condividerai le tue conoscenze sugli ultimi sviluppi nel tuo campo. Questo è un momento opportuno per collaborare con pensatori inventivi e elaborare un piano all'avanguardia. Collaborare con un gruppo può semplificare l'attuazione delle tue idee. I tuoi talenti e risorse combinati potrebbero renderti una squadra vincente.

Crescita personale/Spiritualità: non importa quanto tenti di nascondere la tua intelligenza, è destinata a risplendere quando lo stratega Pallade e l'amplificatore Giove si allineano. Condividi le informazioni che di solito tieni per te.