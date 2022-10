Oroscopo di oggi 18 ottobre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 18 ottobre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 18 ottobre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

L'atmosfera è civettuola e appassionata mentre l'attrazione di Venere nella tua casa di coppia balla con il sexy Marte. Una conversazione allettante o uno scambio di messaggi di testo potrebbero portare a una serata memorabile. Se hai una relazione, perché non pianificare un appuntamento speciale con il tuo partner? Se single, potresti entrare in contatto con qualcuno intrigante sulla tua app di appuntamenti preferita. Perché non aggiornare rapidamente il tuo profilo e iniziare a scorrere? Potrebbe essere necessario decidere se vuoi essere giusto o felice. Potresti fare i capricci se le cose non vanno per il verso giusto poiché Venere si oppone alla combattiva Eris nel tuo segno. Non vale la pena di litigare per tutti i punti deboli percepiti, soprattutto quando le previsioni richiedono un piacere abbondante.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Sarà bello lavorare su progetti che ami e incassare le tue passioni mentre il tuo sovrano, Venere, nel tuo settore lavorativo si sincronizza con Marte intraprendente nella tua casa dei guadagni. Il tuo entusiasmo può essere contagioso e ispirare i colleghi a intensificare il loro gioco. Se sei nel mercato per fare un cambiamento, questo è un giorno eccellente per intervistare per una nuova posizione. Il tuo amore per ciò che fai risplenderà e farà un'impressione positiva. Tuttavia, dovrai stare attento a non sabotare la tua felicità e il tuo successo poiché Venere si oppone alla risentita Eris. Non lasciare che vaghe lamentele e lamentele insignificanti interrompano il flusso di cose buone che ti vengono incontro.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Elevare il flirt a una forma d'arte mentre la seducente Venere nella tua zona di appuntamenti e romanticismo si sincronizza con l'audace Marte nel tuo segno. Sarai affascinante e difficile resistere quando insegui una persona di interesse. Fare una mossa audace può essere esilarante, a patto che tu possa accettare un potenziale rifiuto o rifiuto con calma. Un gesto affettuoso potrebbe essere ricevuto nel modo sbagliato poiché Venere si oppone alla scontenta Eris. Cosa deve fare un Gemelli confuso? Può essere rassicurante sapere di avere informazioni interne. Non sei solo in questo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Il sole in Bilancia si oppone alla scontenta Eris nel tuo settore professionale, innescando una scossa che ti spinge fuori dalla tua zona di comfort. Questo potrebbe costringerti a confrontarti con il rifiuto o l'esclusione che hai incontrato nel mondo professionale. Affrontare il problema può essere catartico, purché le tue azioni non aggiungano benzina al fuoco. Mentre il sole si sincronizza con il guerriero Marte, potresti scoprire di essere molto più forte e ambizioso di quanto pensi. Può essere stimolante perseguire ciò che vuoi. Tuttavia, con Marte nel tuo regno dietro le quinte, mantieni le tue mosse a porte chiuse. Nessuno può opporsi a te se non sa cosa stai combinando.