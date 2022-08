Oroscopo di oggi 2 agosto 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 2 agosto 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 2 agosto 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 2 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: ti divertirai con le interazioni uno contro uno con i tuoi cari mentre la luna si sposta nella compagna Bilancia e nella tua casa di partnership. Trascorrere del tempo di qualità con le tue persone preferite (come un Leone o una Bilancia) sarà divertente, purché non ti impegni troppo.

Amore/Amicizia: Intrattenere la famiglia o gli amici potrebbe avere un ruolo nei tuoi piani mentre la farfalla sociale Venere nel tuo regno domestico si allinea con Marte intraprendente. Organizzare una cena speciale in famiglia o invitare gli amici a un incontro a casa tua potrebbe essere eccitante. Se non sei dell'umore giusto per intrattenere una folla, una festa intima per due potrebbe fare al caso tuo. L'atmosfera è giusta per una serata romantica con il tuo interesse amoroso. Se accoppiato, pianificare di conseguenza.

Carriera/Finanza: Qualcosa attira la tua attenzione? Mentre Venere si sincronizza con il moderno Urano e il Nodo Nord nella tua casa delle risorse, potresti concederti il ​​lusso di qualcosa che abbellirà il tuo spazio vitale. Questa energia eclettica suggerisce che investirai in qualcosa di elegante e alla moda. Se ti piace l'elettronica, è un ottimo momento per acquistare un nuovo computer, cellulare o gadget. Essere uno dei primi ad adottare le nuove tecnologie è assolutamente la tua passione.

Crescita personale/spiritualità: può essere difficile regolare la tua intensità mentre il mutevole Mercurio è in contrasto con il potente Plutone. Prestare attenzione alle reazioni delle altre persone può farti sapere se stai controllando o se stai diventando troppo forte.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 2 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: hai le tue ragioni per lavorare sodo. Ci sono sogni per la tua casa e la tua vita familiare che vuoi realizzare. Con la luna che attraversa la tua zona di produttività, è prima il lavoro e poi il piacere. Rivolgiti a una Bilancia per consigli o supporto; capiranno.

Amore/Amicizia: non sei rialzista come una volta. Con Venere che contatta Marte, l'anticonformista Urano e il Nodo Nord nel tuo segno, sei pieno di deliziose sorprese. Forse farai sapere a qualcuno come ti senti. Sorprendentemente, non ti sentirai come se avessi nulla da perdere. È liberatorio esprimersi senza sentirsi ansiosi per il risultato. Non preoccuparti, toro. La tua atmosfera civettuola e dallo spirito libero ti rende qualcuno che le persone vogliono conoscere.

Carriera/Finanza: il tuo fascino farà molto per conquistare un collega. Potrebbe persino convincere qualcuno a sostenere quello che sembra essere uno schema folle. Una cosa è certa: c'è un metodo per la tua follia. Ti ci vuole un po' per alzarti e andare, e raramente riesci a farcela senza un piano. Quindi, la tua urgenza potrebbe segnalare che stai per fare qualcosa di eccitante.

Crescita personale/Spiritualità: è importante conferire con i membri della famiglia prima di introdurre un cambiamento radicale. Il comunicatore Mercurio nel tuo regno domestico è in contrasto con il signore supremo Plutone, il che suggerisce problemi nel condividere le tue idee. Prestare attenzione ai bisogni e alle preoccupazioni degli altri.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 2 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: l'atmosfera è dolce e giocosa quando la luna entra in Bilancia e nel regno che governa il romanticismo, la ricreazione e la creatività. Con l'entusiasta Giove a bordo, non c'è limite alle cose divertenti che vuoi fare. Non esagerare. Lascia alcune attività per domani.

Amore/Amicizia: Non ti dispiacerà sguazzare per un appuntamento o viziare il tuo partner o la tua migliore amica con un costoso gingillo. Sembra una spesa utile con Venere viziata nella tua casa dei beni. I cenni dell'impulsivo Marte e dell'imprevedibile Urano suggeriscono che la tua gentilezza e generosità potrebbero cogliere il destinatario alla sprovvista. Anche tu potresti essere sorpreso di quanto sei disposto ad andare per esprimere il tuo affetto. Se qualcuno significa molto per te, perché non mostrarlo?

Carriera/Finanza: quando Venere entra in contatto con i nodi della luna, potresti scoprire che c'è ancora del chilometraggio rimasto in una vecchia abilità o risorsa, che ti consente di incassare ulteriormente. Per ora va bene, ma cosa succede quando il pozzo si esaurisce? Potresti trarre vantaggio da ramificazioni e provare a fare qualcosa di nuovo. Potrebbe essere necessario fare qualcosa che non hai mai fatto prima. Pronto per una sfida?

Crescita personale/Spiritualità: potresti essere più intenso del necessario poiché Mercurio nel tuo regno mentale si scontra con il prepotente Plutone. Fai attenzione a non fare pressioni su qualcuno per essere d'accordo con te o fare le cose a modo tuo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 2 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: con così tante responsabilità (e opportunità) sul lavoro, puoi comprensibilmente essere sopraffatto. Godersi le comodità di casa può essere rigenerante quando la luna entra in Bilancia e nel tuo regno domestico. Cerca di rilassarti e trascorrere del tempo con i tuoi cari.

Amore/Amicizia: poiché l'amichevole Venere nel tuo segno si sincronizza con l'audace Marte e il non convenzionale Urano nel tuo settore sociale, sarai attratto da tipi anticonformisti che si esprimono in modi insoliti. È emozionante stare con persone che sfidano la norma e vivono secondo le proprie regole. Urano governa la tecnologia e Internet, rendendo questo un momento opportuno per connettersi online. Se sei single e cerchi l'amore, avvia la tua app di appuntamenti preferita, aggiorna rapidamente il tuo profilo e inizia a scorrere.

Carriera/Finanza: l'allineamento di Venere con Marte, Urano e il Nodo Nord lo rende il giorno perfetto per la collaborazione. Le buone relazioni con i colleghi possono aiutare a garantire che un progetto in rapido movimento non esca dai binari. Poiché sei di buon umore, sarà più facile avere a che fare con persone competitive che complicano le cose. Anche se sono difficili da affrontare, puoi imparare molto da loro.

Crescita personale/spiritualità: può essere difficile convincere qualcuno a capire i tuoi valori in quanto Mercurio mentale e Plutone potente si scontrano. Perché cercare così tanto di convincere una persona a firmare le tue opinioni? Non tutti devono essere d'accordo con te.