Oroscopo di oggi 21 novembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 21 novembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 21 novembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 21 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Potresti svegliarti dalla parte sbagliata del letto questa mattina a causa di un allineamento notturno tra la Luna della Bilancia, il tirannico Plutone e l'insoddisfatta Eris. Scuoti l'impulso di trovare qualcosa per cui essere arrabbiato e non lasciare che uno stato d'animo felice ti faccia iniziare male la giornata. Ci saranno molte cose per eccitarti mentre il chiacchierone Mercurio e l'affettuosa Venere si fondono nella tua zona di avventura. Una conversazione entusiasmante potrebbe ispirarti a fare grandi progetti. Con il diligente Saturno a bordo, avrai bisogno di pazienza e perseveranza per farcela. La pazienza non è il tuo forte, ma resisti. Il tuo piano vale l'attesa.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 21 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Quando ti svegli, potresti sentire la pressione di completare un'attività lavorativa grazie a un allineamento lunare-Plutone durante la notte. Cerca di non stressarti. Lo capirai senza dubbio. Uno scambio di messaggi sexy potrebbe essere molto eccitante poiché l'espressivo Mercurio incontra la seducente Venere nella tua casa dell'intimità. Flirtare avanti e indietro con il tuo partner o una persona di tuo interesse può darti qualcosa da aspettarti. Un appuntamento romantico questa settimana potrebbe essere memorabile. Una conversazione sui soldi potrebbe anche eccitarti. Non c'è niente che ti piaccia di più che esplorare modi per rinforzare il tuo conto in banca.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 21 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Gelosia, ossessione e altre vibrazioni inquietanti possono colorare la tua mattinata a causa di una collisione notturna tra la Luna della Bilancia, lo Scorpione possessivo e l'Eris scontenta. Non abboccare, Gemelli. Sii il padrone del tuo umore e lascia che la nuvola oscura ti passi accanto. Non lasciare che un'atmosfera negativa influenzi le tue conversazioni mentre l'espressivo Mercurio incontra l'affettuosa Venere nella tua casa di interazione uno contro uno. Potrebbe essere in serbo un colloquio significativo con il tuo partner o una persona di interesse. Puoi anche aspettarti di avere discussioni intriganti con i colleghi. Queste conversazioni potrebbero piantare il seme per un piano a lungo termine. Aspetta lì per vedere cosa si svolge.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 21 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Il tuo partner, un compagno di stanza o un membro della famiglia potrebbe entrare nella tua pelle, facendo iniziare la giornata in modo difficile. Un allineamento notturno tra la Luna Bilancia, l'invadente Plutone e la reattiva Eris potrebbe preparare il terreno per il dramma domestico. Scegli le tue battaglie con cura. Non vale la pena litigare su tutto. Fortunatamente, la tua giornata lavorativa promette di essere piacevole. Mentre il ben informato Mercurio incontra l'amichevole Venere nel tuo settore lavorativo, ti divertirai a discutere idee e collaborare a progetti. Una conversazione con un collega potrebbe diventare un po' provocante. È la tua immaginazione o sono dentro di te?