Oroscopo di oggi 22 settembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 22 settembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 22 settembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: quando qualcuno ti dice di no, è tutto ciò che serve per sfidare l'autorità e fare ciò che vuoi fare. Poiché la luna nel coraggioso Leone si sincronizza con la guerriera Eris nel tuo segno, non ti importerà se causerai un putiferio prendendo posizione. È il gioco!

Amore/Amicizia: non sei mai stato il migliore nel mettere gli altri al primo posto. Tuttavia, quando il sole entra nella compagna Bilancia e nella tua casa degli altri, sarai ispirato a dare il massimo per le persone che sono essenziali nella tua vita. Fino al 23 ottobre, sarai più felice quando sarai vicino a qualcuno che tira fuori il meglio di te. Trova un compagno speciale che ti accompagni sia negli affari che nel piacere. Ora è un ottimo momento per iniziare una nuova relazione o riavviare la tua attuale partnership.

Carriera/Finanza: la pressione è su di te per portare a termine un compito. Sfortunatamente, poiché il Sole della Vergine nella tua zona di produttività si scontra con il Nodo Sud, potresti non avere motivazione. Non puoi fare affidamento sui colleghi per recuperare il gioco, quindi dovrai trovare un modo per superare. Suddividi le tue attività in passaggi gestibili e portali a termine uno alla volta.

Crescita personale/Spiritualità: non sei uno che si spiega. Lasci che le tue azioni parlino da sole. Quando la luna incontra Cerere, una persona cara capirà perché fai quello che fai.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: in un modo o nell'altro, susciterai le cose mentre la luna nei quadrati sfacciati del Leone si ribella a Urano nel tuo segno e si oppone alla figura autoritaria Saturno. Altri si sbagliano se pensano che sarai in linea con la linea. Non tagliarti il ​​naso per far dispetto alla tua faccia.

Amore/Amicizia: potresti essere costretto a pianificare un appuntamento o un divertente incontro mentre il Sole della Vergine nella tua zona romantica e ricreativa si scontra con il Nodo Sud. Questo può sembrare un compito impossibile se di solito lasci che gli altri facciano la pianificazione. Se tutto il resto fallisce, chiedi assistenza. Tuttavia, in futuro, inizia a prendere in carico.

Carriera/Finanza: anche se ti ci vuole un po' per alzarti e andare avanti, lavori sodo una volta che trovi il tuo ritmo. Quando il sole entrerà in armonia nella Bilancia e nel tuo settore lavorativo, darai il meglio di te quando sarai produttivo. Nel prossimo mese, darai la priorità alla cura degli affari. Questo non è il momento per incarichi glamour. Eccellerai quando lavorerai su compiti di routine. Cerca una nuova posizione se sei pronto per apportare una modifica.

Crescita personale/spiritualità: ogni tanto senti il ​​bisogno di ricordare a tutti chi comanda. Lo sei, toro, ma non dominare sugli altri. Rispetta coloro che ti danno le spalle.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: non puoi fidarti che le cose andranno secondo i piani poiché la Luna Leone si quadra per disgregare Urano e si oppone al forzatore Saturno. Le cose possono andare fuori dai binari, ma è una buona cosa che tu eccelli nell'essere flessibile. A volte, è intelligente rilassarsi e andare in giro.

Amore/Amicizia: il sole entra in Bilancia e nella tua casa di espressione personale, stimolando creatività, giocosità e romanticismo fino al 23 ottobre. Se accoppiato, datti da fare per pianificare appuntamenti divertenti con il tuo partner. Forse è l'ora di una vacanza romantica? Il tempo di qualità può riaccendere la scintilla e avvicinarti. Se single, ora è il momento perfetto per metterti in gioco nella speranza di incontrare qualcuno di nuovo. Partecipa alle attività che ti piacciono e potresti entrare in contatto con qualcuno che condivide i tuoi interessi.

Carriera/Finanza: non vedi l'ora che il lavoro finisca oggi, così puoi rilassarti e fare qualcosa di divertente. Mentre il sole finisce il suo soggiorno nella produttiva Vergine e si scontra con il Nodo Sud nella tua casa di lavoro, potresti sentire che non c'è più niente da fare per te. Concentrati sulle attività di routine e cerca di sembrare produttivo. Domani è un nuovo giorno.

Crescita personale/Spiritualità: per quanto ti riguarda, le regole dovevano essere infrante. Tuttavia, potresti non essere così clemente quando qualcun altro non si comporta in modo corretto. Non sei l'unico che può ribellarsi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: l'entusiasta luna in Leone si armonizza con Pallade nella tua prima casa, aumentando la tua sicurezza e il tuo intuito. La tua capacità di percepire ciò che sta realmente accadendo sotto la superficie è uno dei tuoi superpoteri. Fidati di te stesso quando affronti una sfida; la tua saggezza interiore parlerà chiaramente e ti guiderà bene. La tua gentilezza ti aiuterà ad affrontare un conflitto con un Toro sensibile e ad emergere vittorioso dall'altra parte.

Amore/Amicizia: Vesta mette in risalto la tua ottava casa di intimità, armonizzandosi con l'empatico Nettuno. Questo transito sottolinea una profonda compassione, così come il desiderio di servire gli altri e rendere il mondo un posto migliore. Collabora con la persona amata su progetti importanti per entrambi. Questo ti avvicinerà.

Carriera/Finanza: Giove benevolo e generoso in Ariete attiva il tuo settore di carriera, trinando la Luna Leone nella tua seconda casa di denaro e prosperità. Questo è uno di quei giorni in cui la fortuna del denaro ti insegue e le cose belle sembrano accadere di punto in bianco. Goditi le benedizioni e trasmettile quando puoi.

Crescita personale/Spiritualità: questa è la stagione del raccolto che ti permette di prepararti per l'inverno. Fai i passi che ti aiuteranno a prosperare quando le notti si allungano, la luce si accorcia e il freddo prende il suo posto sul trono della natura.