Oroscopo di oggi 25 novembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 25 novembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 25 novembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 25 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Puoi usare denaro, influenza o sex appeal per impressionare gli altri mentre l'attrattore Venere si scontra con il potente Plutone nella tua casa di status. Fornirà la carica emotiva che stai cercando o aumenterà semplicemente il tuo ego in modo malsano? Con Chirone ferito nel tuo segno, sei sensibile ai tuoi difetti. Quindi, vuoi disperatamente che gli altri pensino che sei speciale. Mentre Venere e Chirone si allineano, riconoscerai il valore nel lavorare per trasformare le tue insicurezze in punti di forza. La credibilità sociale e i vantaggi esterni vanno e vengono, ma nessuno può toglierti la resilienza interiore.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 25 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Saprai che il tuo partner è un custode quando ti ama per quello che sei. Mentre adorare Venere si sincronizza con Chirone ferito, rivelare i tuoi difetti può ispirare profonda accettazione e fiducia. Se vuoi che qualcuno ami il vero te, devi lasciare che ti veda come sei veramente invece di recitare un ruolo. Nemmeno loro sono perfetti e potrebbero apprezzare l'opportunità di essere più autentici. Sfortunatamente, non tutti i rialzisti sono pronti per il vero affare. Potresti essere ossessionato da una persona irraggiungibile mentre Venere e il possessivo Plutone si scontrano. Potresti essere tentato di ricorrere a manipolazioni e tattiche subdole se non ottieni ciò che cerchi. La disperazione non è un bell'aspetto.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 25 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Nessuno è perfetto. Non tu, non il tuo interesse amoroso, e non i tuoi amici. L'affettuosa Venere e il guaritore ferito Chirone nelle tue zone relazionali ti chiamano ad abbracciare le imperfezioni di tutti e ad accettare le persone (incluso te stesso) così come sono. Questo non significa che dovresti perdonare un cattivo comportamento o lasciare che qualcuno ti tratti in un modo che non ti fa sentire bene. Significa mantenere lo spazio affinché le persone crescano e risolvano i loro problemi senza colpa o vergogna. Questo tipo di amore radicale crea connessioni durature. Tuttavia, può essere difficile sostenere un'atmosfera amorevole quando ti viene negato ciò che desideri. Mentre Venere si scontra con il possessivo Plutone, potrebbe indurre un comportamento manipolativo. Forse un rifiuto è per la tua protezione?

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 25 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Oh, i giochi che le persone giocano quando sono innamorate (o lussuriose). Potresti essere tentato di ricorrere a giochi di potere e mosse subdole mentre la seducente Venere si scontra con il manipolatore Plutone nella tua casa di collaborazione. Se non puoi ottenere quello che vuoi senza giocare sporco, probabilmente non è pensato per te. Non lasciare che il desiderio ti spinga a fare qualcosa di cui ti pentirai. Va bene se fallisci nella tua vita amorosa oggi. Possedere un errore ed essere appassionato di fare le cose per bene al lavoro può renderti una stella mentre Venere si allinea con Chirone frammentato. Non devi fingere di essere perfetto. Ciò che conta di più è la responsabilità.