Oroscopo di oggi 26 luglio 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 26 luglio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 26 luglio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 26 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: vorrai goderti le comodità della tua casa mentre la luna naviga attraverso l'accogliente Cancro e il tuo regno domestico. Una cena deliziosa con la famiglia o gli amici potrebbe essere il modo perfetto per rilassarsi. Le persone che ti coccolano saranno le tue compagne preferite.

Amore/Amicizia: Quando il supponente Mercurio si scontra con il tuo sovrano, Marte, possono sorgere discussioni sull'amore o sul denaro. Tu e il tuo interesse amoroso potreste non vedere negli occhi qualcosa che conta per te, innescando una guerra di parole. Sarai attaccato al tuo punto di vista, quindi è improbabile che vedrai la questione in modo obiettivo. Potresti anche essere nervoso con i tuoi figli o teso su una questione che li coinvolge. Fai del tuo meglio per esprimere i tuoi pensieri senza ferire i sentimenti di nessuno.

Carriera/Finanza: potresti non ottenere molto successo poiché la luna si fonde con l'indulgente Venere e quadra Giove speranzoso nel tuo segno. Sognerai tutte le cose straordinarie che puoi ottenere, ma agire potrebbe essere una questione completamente diversa. Considerati fortunato se ce la fai ad alzarti dal letto o ad uscire di casa. Attenersi a compiti semplici che possono essere eseguiti con facilità.

Crescita personale/Spiritualità: prendi nota di un'idea stimolante per migliorare l'arredamento della tua casa. Quando la bellezza di Venere nel tuo regno domestico si sincronizza con la strategica Pallade nel tuo regno mentale, un piano potrebbe iniziare a emergere.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 26 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la produttività non sarà il tuo forte. Oggi sarai più un sognatore e un intrigante che qualcuno che fa le cose. Va bene, a patto che tu non prenda grandi impegni. Nonostante il tuo desiderio di aiutare gli altri, potresti non portare a termine.

Amore/Amicizia: potresti dare una svolta alle tue mutandine su una faccenda domestica o familiare mentre Mercurio mentale nel tuo regno domestico si scontra con l'ardente Marte nel tuo segno. È probabile che una persona cara che ti incasina o un estraneo che interferisce prenda le corna. Sei incredibilmente paziente, quindi ci vuole molto per farti innervosire. Tuttavia, fai attenzione a non trasformarti nel proverbiale toro in un negozio di porcellane mentre cerchi di correggere un torto.

Carriera/Finanza: avrai un'idea interessante su come fare soldi quando il tuo sovrano, Venere, nel tuo regno mentale si allinea con lo stratega Pallade nella tua casa dei guadagni. Annota alcune note prima che la tua ispirazione svanisca. Successivamente, puoi esaminarli per vedere se c'è qualcosa che dovresti esplorare ulteriormente. Qualcuno che ottiene come pensi può fornire un feedback utile.

Crescita personale/spiritualità: L'ottimismo cieco e il pensiero magico possono farti inciampare mentre la luna e Venere nel tuo regno mentale si scontrano con Giove pieno di speranza. La positività è una buona cosa, ma non lasciare che ti induca a ignorare i problemi.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 26 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: ti sentirai come se fossi in gioco quando la luna incontra Venere nel tuo settore finanziario e si scontra con il grande Giove vivente. Fai attenzione a non spendere soldi che devi ancora fare. Cercare di stare al passo con una persona elegante (un Ariete, forse) può portare al disastro.

Amore/Amicizia: potrebbero esserci alcune cose che vorresti toglierti dal petto quando il messaggero Mercurio nel tuo regno mentale si scontra con il guerriero Marte. La frustrazione e la rabbia che hai cercato di reprimere non possono più essere ignorate. Potresti non renderti conto di quanto una situazione ti abbia infastidito finché non inizi a esprimere i tuoi pensieri. Imbottigliare le tue emozioni non fa che aumentare il tuo stress, quindi è meglio che esprimi la tua opinione quando si presenta l'occasione. Tempera le tue parole con gentilezza.

Carriera/Finanza: Con Venere nella tua zona patrimoniale, vuoi il meglio che la vita ha da offrire. Quando contatta lo stratega Pallade nel tuo segno, ti verrà in mente ogni sorta di schemi ingegnosi per fare soldi e acquisire ciò che desideri. Ogni traguardo inizia con un sogno. Non importa cosa ti ispira a intensificare il tuo gioco. Sarai motivato quando avrai un obiettivo ben definito in vista.

Crescita personale/spiritualità: quando metti alla prova i tuoi talenti, scopri di che pasta sei fatto. Potresti scoprire di essere più abile di quanto ti rendi conto quando tenti di fare qualcosa di grande.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 26 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: ti sentirai come una stella e vorrai brillare brillantemente quando la luna incontra Venere nel tuo segno e quadra sopra Giove. Abbiate il coraggio di sentirvi bene con voi stessi, ma non cercate l'adulazione degli altri. Nessuna aspettativa significa nessuna delusione.

Amore/Amicizia: Confrontarsi con gli altri è un'idea terribile. Ci sarà sempre qualcuno nel tuo equipaggio che possiede ciò che desideri. Celebra la fortuna degli altri e lascia che ti ispiri a perseguire ciò che desideri.

Carriera/Finanza: la pianificazione finanziaria può incontrare un intoppo poiché il metodico Mercurio nella tua casa dei guadagni si scontra con il focoso Marte. Ti schianterai e brucerai se andrai avanti e inizierai a preoccuparti del futuro. Le scelte che farai nel presente giocheranno un ruolo importante in ciò che accadrà nel lungo periodo. Fare scelte sensate ora preparerà il terreno per la sicurezza futura. Fai le cose un passo alla volta.

Crescita personale/Spiritualità: esplorare modi per rinfrescare il tuo aspetto e attirare l'attenzione può essere presente nei tuoi piani come stratega Pallade nel tuo regno di contatti nel backstage attrattore Venere nel tuo segno. Non tutti hanno bisogno di sapere cosa stai facendo, quindi tieni per te il tuo regime di bellezza. Non è necessario apportare modifiche esagerate. Solo un ritocco qua e là farà il trucco. Il più grande segreto di bellezza è la fiducia. Brillerai dall'interno quando credi in te stesso.