Oroscopo di oggi 27 dicembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 27 dicembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 27 dicembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 27 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Non avrai filtri mentre il messaggero Mercurio si scontra con l'agitatore Eris nel tuo segno. Fai uno sforzo in più per essere consapevole di ciò che dici. Potresti ferire i sentimenti di qualcuno se vocalizzi tutti i tuoi pensieri. Parlare con un genitore, un supervisore o una figura autoritaria potrebbe avere delle conseguenze. Meno dici, meglio è. Potresti essere ispirato a stringere un legame più forte con qualcuno mentre la socievole Venere si sincronizza con il fermo Saturno. Questa persona potrebbe essere una conoscenza recente o qualcuno che conosci da molto tempo. Dimostrare apertamente il tuo affetto dimostrerà loro che sei interessato ad avvicinarti. Questo potrebbe essere l'inizio di una connessione duratura.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 27 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Potresti spifferare pensieri che di solito tieni per te mentre il loquace quadrato di Mercurio scontenta Eris. Sei destinato a fare ondate se dici qualcosa che è fuori luogo. Anche tu potresti essere scioccato nello scoprire come ti senti. Possedere i tuoi sentimenti può essere liberatorio, ma non rivelarli alla persona sbagliata. Le opinioni controverse dovrebbero essere condivise solo con un confidente fidato. Sei tutto in affari con Saturno nel tuo settore professionale. Mentre Saturno si sincronizza con Venere, le persone non vedranno la passione dietro quello che fai. Fai del tuo meglio quando sei impegnato in un progetto che ami. Se non ti senti ispirato, trova qualcosa che ti possa entusiasmare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 27 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Potresti essere irascibile mentre il tuo sovrano, Mercurio, si scontra con la reattiva Eris nella tua casa dell'amicizia. Potresti arrabbiarti se senti che qualcuno (forse tu) è stato escluso. A nessuno piace essere escluso. Prima di scatenarti, assicurati di aver compreso la situazione. Potrebbe esserci di più nella storia di quanto ti rendi conto. In amore, la passione è solo una parte dell'equazione. Mentre Venere si sincronizza con Saturno maturo, vorrai scoprire se tu e il tuo interesse amoroso condividete ideali compatibili. Dalla religione alla politica alla spiritualità, vorrai assicurarti di essere sulla stessa pagina. Affrontare un argomento potenzialmente rompicapo con cautela.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 27 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Potresti decidere di chiamare qualcuno mentre l'espressivo Mercurio si scontra con Eris scontenta. Potrebbe essere una brutta faccenda, specialmente se si svolge in pubblico. Attento, Cancro. Non puoi ritrattare le tue parole una volta che sono là fuori. Puoi prendere più mosche con il miele che con l'aceto. Fai un respiro profondo e trova un modo più appropriato per affrontare un risentimento. Poiché l'affabile Venere si sincronizza con l'inflessibile Saturno, un piccolo fascino può fare molto per convincere qualcuno a essere gradevole. Fai appello alla loro natura migliore invece di invitarli a combattere.