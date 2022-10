Oroscopo di oggi 27 ottobre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 27 ottobre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 27 ottobre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Una conversazione con un collega, un supervisore o un interesse amoroso potrebbe diventare super intensa poiché il comunicativo Mercurio si scontra con il controllo di Plutone in cima alla tua carta. Il conflitto può sorgere quando una parte tenta di costringere l'altra a concordare con il proprio punto di vista. I disaccordi accadono. Non puoi controllare ciò che gli altri dicono o fanno, ma puoi controllare come rispondi e se permetti alle parole di qualcun altro di influire su di te. La manipolazione e i giochi mentali potrebbero avere un ruolo. Non giocare con gli altri, ma non farti giocare neanche tu. Parole scortesi possono creare stress non necessario mentre Mercurio è in contrasto con Cerere che nutre. Se non puoi evitare una discussione, cerca di farne una lotta leale.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

A nessuno piace un sapientone. Poiché l'intelligente Mercurio nella tua casa di lavoro si scontra con il prepotente Plutone nella tua istruttiva nona casa, potrebbe esserci un respingimento quando qualcuno (forse tu) usa l'autorità, la conoscenza o l'abilità per tenere gli altri in riga. Anche se potresti avere tutte le risposte, cerca di non presentare le tue idee in un modo che crei conflitti. Allo stesso modo, assicurati che le tue strategie di lavoro non siano in conflitto con ciò che vogliono i tuoi superiori. Non pagherà per far sentire qualcuno minacciato dalla tua conoscenza o esperienza, soprattutto se sono importanti. Sapere quando è nel tuo interesse dimettersi e giocare in piccolo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Quella che dovrebbe essere una conversazione civettuola potrebbe diventare troppo spigolosa quando il loquace Mercurio e il persuasivo Plutone si scontrano nelle tue zone romantiche e di intimità. La tua conversazione potrebbe diventare molto più esplicita di quanto qualcuno si senta a proprio agio, o le cose potrebbero finire per sembrare manipolative. Allo stesso modo, il sexting potrebbe essere inappropriato in questo momento. Abbassa i toni se sei tu quello che va forte. Se le avances di qualcuno ti mettono a disagio, parla e fagli sapere che ha superato il limite. In una nota diversa, potresti non essere dell'umore giusto per affrontare problemi familiari poiché Mercurio si scontra con la badante Cerere. Non spazzare questi problemi sotto il tappeto. L'incoraggiamento di un amico premuroso o di un familiare può essere rassicurante.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Una conversazione su una questione privata potrebbe diventare super intensa poiché Mercurio espressivo nel tuo regno domestico si scontra con il coercitivo Plutone nella tua casa di partnership. Fai attenzione a non fare pressioni su qualcuno (come un interesse amoroso o un familiare) affinché risponda a domande delicate o divulghi informazioni private. Potresti credere di avere il diritto di essere curioso, e lo fai, ma non a scapito del loro conforto. Se i ruoli sono invertiti, va bene mettere il fuoco su una discussione che ti strofina nel modo sbagliato. Invece di essere sincero in una situazione imbarazzante, potresti essere tentato di dire a un membro della famiglia ciò che vogliono sentire mentre Mercurio si scontra con Cerere che nutre. Una bugia non farà che peggiorare le cose.