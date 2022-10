Oroscopo di oggi 28 ottobre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 28 ottobre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 28 ottobre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Oggi, il saggio Giove rientra tra i Pesci trascendenti e la tua dodicesima casa esoterica, dove risiederà fino al 20 dicembre. Le settimane a venire saranno profondamente spirituali. Meditare, lavorare con i sogni, viaggiare sciamanici e scendere a frequenze più alte può essere gratificante, purché i tuoi viaggi nella realtà non ordinaria non diventino il tuo modo per sfuggire alla noiosa routine della vita quotidiana. La tua compassione aumenterà, rendendo più facile simpatizzare con coloro che stanno soffrendo. Il senso di unità che senti con la tua vita aprirà immensamente il cuore.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

A nessuno piace un sapientone. Poiché l'intelligente Mercurio nella tua casa di lavoro si scontra con il prepotente Plutone nella tua istruttiva nona casa, potrebbe esserci un respingimento quando qualcuno (forse tu) usa l'autorità, la conoscenza o l'abilità per tenere gli altri in riga. Anche se potresti avere tutte le risposte, cerca di non presentare le tue idee in un modo che crei conflitti. Allo stesso modo, assicurati che le tue strategie di lavoro non siano in conflitto con ciò che vogliono i tuoi superiori. Non pagherà per far sentire qualcuno minacciato dalla tua conoscenza o esperienza, soprattutto se sono importanti. Sapere quando è nel tuo interesse dimettersi e giocare in piccolo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Oggi, l'espansivo Giove rientra in Pesci visionari e nel tuo settore professionale, alimentando il tuo desiderio di realizzare i tuoi sogni. Fino al 20 dicembre allargherai i tuoi orizzonti ed estenderai la tua influenza. Sarai entusiasta e fiducioso di quello che puoi fare, ma non mettere troppi ferri nel fuoco. Nonostante quello che potresti pensare, non puoi fare tutto. Concentrati su obiettivi realistici che ricompenseranno i tuoi sforzi. Ci vorranno circa 12 anni prima che ci sia di nuovo questa opportunità a portata di mano. Pertanto, ti consigliamo di utilizzare questo tempo con saggezza. I semi che pianti nelle settimane a venire possono determinare cosa fiorirà negli anni a venire.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Aumentare di livello la tua educazione accademica e spirituale può avere un ruolo nei tuoi piani mentre l'espansivo Giove rientra nei Pesci visionari e nella tua casa di istruzione superiore. Fino al 20 dicembre sarai attratto da attività che promettono di ampliare i tuoi orizzonti fisici, mentali e spirituali. Potresti decidere di proseguire l'istruzione superiore. Anche i viaggi a lunga distanza potrebbero essere all'ordine del giorno. Se non puoi scappare nelle prossime settimane, pianifica un viaggio in futuro. Diramarsi in un interesse che parla al tuo spirito avrà le sue ricompense. Mentre Giove governa la tua casa di lavoro e benessere, le esperienze che migliorano la tua conoscenza di queste aree saranno immensamente gratificanti.