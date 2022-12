Oroscopo di oggi 29 dicembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 29 dicembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 29 dicembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Mercurio retrogrado nel tuo settore professionale fino al 18 gennaio ti invita a rivisitare i tuoi recenti risultati. Questo non è il momento per nuove attività. Invece, rivedi e rivedi ciò che è già in corso. Trarrai vantaggio dal riconnetterti con persone importanti nella tua comunità professionale. Fare un passo indietro ti preparerà a saltare in avanti una volta terminata la fase retrograda. Mentre Venere quadra la petulante Eris nel tuo segno, la gelosia, la rabbia e il risentimento possono colorare il tuo umore. Se qualcosa scatena la tua insicurezza, ricorda a te stesso che non devi reagire. Devi sapere cosa sta realmente accadendo se hai intenzione di chiamare qualcuno. Scava un po' così puoi arrivare alla verità.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Espandere le tue conoscenze è essenziale per la crescita della carriera. Mercurio retrogrado nella tua casa della conoscenza superiore ti invita a rivedere la tua istruzione e le tue abilità. Questo non è il momento di espandersi in nuove aree. Fino al 18 gennaio, trarrai vantaggio dall'approfondire ciò che già conosci. Questo è un ottimo momento per un corso di aggiornamento. Colmare le lacune può renderti più produttivo e prepararti per ciò che ti aspetta. Sarai pronto per un'istruzione più avanzata dopo una revisione approfondita. Venere quadra la combattiva Eris, accendendo un risentimento represso verso un partner passato o presente. Smetti di fingere di essere a posto con tutto e di possedere i tuoi sentimenti. Riconoscere le tue emozioni ti aiuta a guarire.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Mercurio retrogrado può causare ritardi e piccoli contrattempi con debiti, prestiti, alimenti, eredità e fondi condivisi. Questo è il momento perfetto per rinegoziare i termini, ma evita di stipulare nuovi accordi per il momento. Potresti scoprire che i termini non sono a tuo favore. Fino al 18 gennaio, esaminerai, rivedrai e rifarai gli affari finanziari. L'amicizia può essere carica di tensione mentre Venere quadra la petulante Eris. Se sei al di fuori di una cricca che guarda dentro, potresti risentirti per essere escluso. Potresti anche arrabbiarti quando la tua squadra tratta qualcuno ingiustamente. Vorrai che tutti (incluso te stesso) sentano che c'è un posto per loro al tavolo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Ti aspetta un replay di vecchie conversazioni e temi mentre Mercurio è retrogrado nella tua zona di partnership. Fino al 18 gennaio, una relazione può sembrare regredire. Cogli l'opportunità di dare uno sguardo approfondito alla tua connessione e apportare le modifiche necessarie. Potresti sentire da un ex coniuge o ex partner. È divertente visitare il viale dei ricordi, ma c'è un motivo per cui ti sei trasferito fuori dal quartiere. La passione può rapidamente trasformarsi in rabbia quando Venere affronta la sospettosa Eris. La gelosia non è una buona occhiata, quindi prima di rispondere a un evento scatenante, prenditi un momento per raccogliere i fatti. Dovrai mantenere la calma per ottenere una lettura accurata di ciò che sta accadendo.