Oroscopo di oggi 29 novembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 29 novembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 29 novembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Mentre il cervellone Mercurio e il brutale Marte si scontrano sul tuo asse di comunicazione, potrebbe scoppiare un disaccordo su quali informazioni siano corrette. Potresti essere tentato di discutere con qualcuno che non ha la sua storia chiara, ma essere cattivo non servirà ai tuoi interessi. Anche la persona più esperta può essere male informata o sbagliarsi. Se hai torto, riconoscilo, quindi datti da fare per aggiornarti su ciò che devi sapere. Mentre Mercurio si sincronizza con l'autorevole Saturno, fornirai diligentemente i dati di cui hai bisogno. Una volta che sai di cosa stai parlando, ti sentirai rassicurato. Le questioni che riguardano l'istruzione, il governo e la legge possono essere complicate. Procedi con cautela.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Una questione finanziaria potrebbe essere complicata dall'odierna opposizione tra il trafficante Mercurio e il guerriero Marte. Una mossa sconsiderata e frettolosa potrebbe scatenare un disaccordo. Sii particolarmente attento a come gestisci i soldi degli altri. Non puoi semplicemente alimentare e fare le cose a modo tuo quando hai a che fare con i fondi di un coniuge, un cliente o un socio in affari. Allo stesso modo, procedere con cautela con un istituto finanziario o un'altra fonte esterna di supporto. È meglio lavorare con gli altri piuttosto che agire contro di loro. Mercurio si sincronizza con l'autorevole Saturno, suggerendo che ispirerai fiducia quando prendi in considerazione le preoccupazioni degli altri e prendi decisioni mature.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Non ci vorrà molto per farti esplodere mentre il chiacchierone Mercurio si oppone al tagliente Marte nel tuo segno. Anche il commento più innocente può provocare una reazione focosa. I problemi irrisolti possono causare tensione tra te e un amico o un interesse amoroso. In alternativa, la tua frustrazione per un'altra questione potrebbe spingerti ad accendere le persone più vicine a te. Non importa quali siano le tue ragioni, non ci sono scuse per essere scortese. Se c'è un problema che deve essere affrontato, gestiscilo come un adulto. L'adulto può essere più facile di quanto pensi poiché Mercurio si sincronizza con Saturno maturo. Se non sei sicuro di cosa fare, i consigli di una persona anziana e più saggia possono aiutarti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Poiché il comunicatore Mercurio si oppone al guerriero Marte, può essere difficile esprimere la tua rabbia e frustrazione per una questione di lavoro. Parlarne potrebbe causare ulteriori problemi. Potresti temere che non ci sia niente che puoi fare. Anche se hai il lavoro dei tuoi sogni, di tanto in tanto possono sorgere dei conflitti. Se sei preoccupato per qualcosa, aspetta di calmarti per affrontare le tue preoccupazioni. Perché non rivolgi la tua attenzione a un compito di cui ti senti sicuro? Mercurio si allinea con Saturno disciplinato, rendendo questo un momento eccellente per fare ricerche o lavorare su un progetto che richiede forti capacità organizzative. La tua concentrazione, pazienza e determinazione porteranno a termine il lavoro.