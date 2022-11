Oroscopo di oggi 30 novembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 30 novembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 30 novembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Una conversazione vivace può preparare il terreno per uno sviluppo entusiasmante nella tua vita amorosa mentre la seducente Venere si oppone al virile Marte nella tua casa di comunicazione. Un disordinato battibecco tra amanti potrebbe essere il preludio di una serata memorabile. La tua connessione potrebbe cambiare la vita con questa energia appassionata in gioco. Se il sexting sicuro fa per te, potresti essere coinvolto in uno scambio di messaggi stuzzicante. Assicurati di tenere il telefono nascosto da occhi indiscreti. Il primo quarto di luna nei Pesci emotivi può renderti timido e timoroso. Se sei sulla strada verso qualcosa di nuovo, sii coraggioso e continua ad andare avanti. Ti penti solo delle possibilità che non cogli.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Una questione che coinvolge denaro, beni o risorse può diventare competitiva quando l'attrattore Venere e l'ambizioso Marte si scontrano sul tuo asse finanziario. Qualcuno potrebbe volere quello che hai, o viceversa. Marte retrogrado suggerisce che sei già stato su questa strada e che ancora una volta dovrai lottare per ciò che desideri. Prima di prepararti per la battaglia, considera se il potenziale premio vale lo sforzo richiesto per ottenerlo. Dopo aver soppesato i pro e i contro, potresti decidere che è meglio lasciar perdere. Potresti avere migliori opportunità all'orizzonte.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Le scintille volano mentre l'affascinante Venere nella tua zona di partnership si oppone al sexy Marte nel tuo segno. Qualcosa di magico potrebbe accadere quando ti connetti con il tuo interesse amoroso. La tensione sessuale tra voi è palpabile. Non sorprenderti se provoca un battibecco tra amanti. Resisti e non lasciare che l'atmosfera diventi brutta. Il sesso con il trucco potrebbe renderlo utile. Se single, potresti avere un'intensa esperienza di amore-odio con una figura avvincente che incrocia il tuo cammino. Dovrai indagare ulteriormente, quindi assicurati di scambiare le informazioni di contatto. Li adori o li odi, potresti non essere in grado di toglierli dalla tua mente.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Il tuo amore per un progetto potrebbe tirarti fuori dal tuo guscio e riaccendere la tua autostima mentre Venere appassionata nella tua casa di lavoro si oppone a Marte intraprendente. Tutto ciò di cui hai bisogno è un po' di ispirazione per farti dimenticare le cose che non pensi di poter fare. Allo stesso modo, la competizione può farti capire cosa è importante e motivarti a dare il massimo. Abbiate il coraggio di tuffarvi in ​​un incarico entusiasmante. Scoprirai che l'acqua si sente bene. Il primo quarto di luna in Pesci creativi potrebbe sfidarti a portare ciò che stai facendo al livello successivo. Avrai bisogno di tornare alle origini e risolvere questioni in sospeso con attività di routine prima di poter fare un grande salto.