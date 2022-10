Oroscopo di oggi 31 ottobre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 31 ottobre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 31 ottobre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 31 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Quando sei interessato a qualcuno, vai all in. La connessione tra te e un partner o una persona di interesse è particolarmente potente poiché il sole nell'appassionato Scorpione e la tua zona di intimità si sincronizza con la devota Giunone. Quando ti senti fortemente per qualcuno, i suoi difetti non ti mettono in crisi. Senti che il tuo amore può renderli interi. La compassione è bella, ma non illuderti nel credere che puoi cambiarli. Se single, ricorda che sei completamente adorabile così come sei. Quando ci credi, lo farà anche un potenziale partner.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 31 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Sei innegabilmente fedele ai tuoi cari. Mentre un potente allineamento tra il Sole Scorpione e la devota Giunone energizza le tue zone interpersonali, prendi l'impegno molto sul serio. Ti piace far parte della vita dei tuoi cari e lo apprezzi quando anche loro svolgono un ruolo importante nella tua vita. Se sei attualmente accoppiato, assicurati che l'amicizia faccia parte dell'equazione. Senza di esso, non ci sarà molto per tenere insieme la tua relazione una volta che la fase della luna di miele sarà finita. Tratterai gli amici come una famiglia e coltiverai relazioni di reciproca cura mentre Cerete si sincronizza con il Nodo Nord nel tuo segno.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 31 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Il tuo impegno in quello che fai sarà evidente a chiunque ti assista in azione. Alcuni potrebbero dire che sei sposato con la tua carriera come il sole nel motivato Scorpione e la tua zona di lavoro si allinea con la devota Giunone nella tua casa di reputazione. Hai lavorato duramente per arrivare dove sei, quindi lo prenderai come un complimento. La tua dedizione impressionante attirerà l'attenzione dei superiori. Questo potrebbe essere un momento opportuno per discutere di un avanzamento di carriera. Cerca incoraggiamento e supporto da una figura influente con cui hai un legame. Un allineamento Cerere-nodo nord suggerisce che potresti anche beneficiare del supporto dei tuoi cari.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 31 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Il sole nel mistico Scorpione si allinea con la devota Giunone nella tua casa di coscienza superiore, indicando una visione spirituale dell'amore. Sotto questa inebriante influenza, hai bisogno di qualcosa di più della chimica e dell'affetto. Avrai bisogno di una connessione con qualcuno a cui tieni per avere uno scopo più alto. Se accoppiato, esplora le dimensioni spirituali della tua relazione. Forse siete stati insieme prima? Per i single, qualcuno che condivide la tua visione spirituale è l'ideale. Non accontentarti di qualcuno che non è sulla tua lunghezza d'onda. Metti gli occhi su una connessione più significativa.