Oroscopo della settimana dal 3 ottobre al 9 ottobre 2022 - Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 3 ottobre al 9 ottobre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 OTTOBRE AL 9 OTTOBRE 2022

Oroscopo della settimana Ariete : La luna viaggia attraverso il tuo regno sociale martedì e mercoledì, innescando il desiderio di raggiungere i tuoi amici. Esprimerti a un gruppo porterà anche soddisfazione, insieme a complimenti per le tue idee. Sappi solo che il meglio deve ancora venire! Sia che tu voglia partecipare a una festa o intraprendere un appuntamento sexy con la tua dolce metà, il tuo lato amante del divertimento è al centro della scena durante la luna piena nel tuo segno questo fine settimana, specialmente sabato. Se sei da solo, un ammiratore potrebbe dirigersi nella tua direzione. Tuttavia, tieni presente che gli oppositori potrebbero darti sui nervi in ​​questo momento a causa della tua maggiore sensibilità, quindi cerca di circondarti di persone che ti supportano.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 OTTOBRE AL 9 OTTOBRE 2022

Oroscopo della settimana Toro : All'inizio della settimana, il tuo intuito ti guiderà nella giusta direzione, quindi presta attenzione alla tua voce interiore. Questo fine settimana, la luna piena in Ariete nel tuo regno inconscio può suscitare sentimenti nascosti o repressi da esaminare. Il desiderio, la rabbia o l'impulso di uscire nel mondo ed esplorare possono essere tutti particolarmente forti in questo momento. In quanto tale, questo è il momento di entrare in contatto con il tuo mondo interiore. Puoi farlo entrando in comunione con la natura o praticando un'altra forma di meditazione. Guardarsi dentro potenzia anche il tuo intuito, quindi fai attenzione a una sensazione forte o a un sogno vivido che porti un messaggio.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 OTTOBRE AL 9 OTTOBRE 2022