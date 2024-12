Oroscopo della settimana dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 30 dicembre al 5 gennaio 2025 col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 DICEMBRE AL 5 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Ariete : Buon anno, Ariete! Una nuova prospettiva sulla tua carriera sarà il dono della Luna Nuova in Capricorno di lunedì. Forse dovresti cambiare atteggiamento nei confronti dei tuoi successi e delle tue sfide o avere una nuova serie di obiettivi da perseguire. Sappi solo che se realizzare i tuoi obiettivi ti sembra come camminare sulla sabbia, tornerai gradualmente in carreggiata dopo che il tuo governatore Marte tornerà diretto il 23 febbraio. Inoltre questa settimana, tra martedì e il 3 febbraio, Venere in transito attraverso i Pesci nel tuo regno inconscio ti porterà il cuore nel passato. Potresti iniziare a ricordare qualcuno a cui tenevi, soprattutto se hai bisogno di chiudere un sentimento non corrisposto o un problema irrisolto.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 DICEMBRE 2024 AL 5 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Toro : Buon anno, Toro! La Luna Nuova in Capricorno di lunedì risveglierà la tua ricerca di avventure o di conoscenze superiori durante le prossime due settimane. Illuminerà anche le tue speranze e i tuoi sogni, rendendo questo un momento ideale per usare la tua guida interiore per immaginare il tuo futuro. Tuttavia, mettere in moto i tuoi piani potrebbe essere esasperante fino a quando Marte non tornerà diretto il 23 febbraio. Inoltre questa settimana, tra martedì e 3 febbraio, il tuo governatore Venere in transito attraverso i Pesci porterà amore attraverso l'amicizia, rendendo questo un momento ideale per entrare in contatto con i tuoi amici in modi significativi. Incontrerai anche nuovi amici, e forse un ammiratore!, partecipando ad attività di gruppo, in particolare quelle che risvegliano la tua creatività.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 DICEMBRE 2024 AL 5 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Gemelli : Buon anno, Gemelli! La Luna Nuova in Capricorno di lunedì darà il via a un nuovo ciclo di guarigione interiore nelle prossime due settimane. Potresti sentirti più solitario del solito mentre elabori qualsiasi problema che deve essere rilasciato. Le attività meditative forniranno intuizioni. Inoltre questa settimana, tra martedì e 3 febbraio, Venere in transito attraverso i Pesci ispirerà armonia nelle tue relazioni professionali. Inoltre, promuovere la tua creatività può portare un riconoscimento pubblico per il tuo lavoro, anche se la ricompensa per alcuni dei tuoi sforzi potrebbe non materializzarsi fino a quando Marte non tornerà diretto il 23 febbraio. Nel frattempo, entrare in contatto con persone nel tuo campo porterà a opportunità in futuro.

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 30 DICEMBRE 2024 AL 5 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Cancro : Buon anno, Cancro! La Luna Nuova in Capricorno di lunedì porterà un nuovo ciclo di partnership nelle prossime due settimane. Sarai ispirato a fare squadra con il tuo compagno o migliore amico per un progetto, un'uscita o qualcos'altro di significativo per la relazione. Tuttavia, potresti sperimentare un ritardo nella motivazione fino a quando Marte non tornerà diretto il 23 febbraio. Inoltre questa settimana, tra martedì e 3 febbraio, Venere in transito attraverso i Pesci ti ispirerà ad ampliare i tuoi orizzonti quando si tratta di amore. Forse cercherai romanticismo o amicizia da una cultura diversa dalla tua. Se siete in coppia, esplorare la connessione spirituale con il tuo partner approfondirebbe il legame. Anche un viaggio con gli amici sarebbe un'opzione eccellente.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 30 DICEMBRE 2024 AL 5 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Leone : Buon anno, Leone! La Luna Nuova in Capricorno di lunedì volgerà la tua attenzione alla tua vita quotidiana durante le prossime due settimane, in particolare a come il tuo atteggiamento e le tue attività influenzano il tuo benessere. Potresti pensare di raggiungere un equilibrio tra lavoro e vita privata o di prestare maggiore attenzione alla tua dieta e al tuo regime di esercizi. Principalmente, ora è il momento di pensare ai miglioramenti dello stile di vita che vorresti apportare, ma agire su quei cambiamenti fluirà più agevolmente dopo che Marte tornerà diretto il 23 febbraio. Inoltre questa settimana, tra martedì e il 3 febbraio, Venere in transito attraverso i Pesci nel tuo regno di guarigione può ispirare una trasformazione nel modo in cui vedi la tua vita amorosa o una relazione specifica. Rilasciare un problema emotivo accelererà il processo.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 DICEMBRE 2024 AL 5 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Vergine : Buon anno, Vergine! La Luna Nuova in Capricorno di lunedì porterà nuova energia alla tua quinta casa amante del divertimento durante le prossime due settimane. Potresti essere ispirato a ravvivare la storia d'amore con la tua dolce metà o a immergerti in un progetto creativo che ti entusiasma. C'è un avvertimento: la tua motivazione a perseguire le tue passioni potrebbe essere traballante fino a quando Marte non tornerà diretto il 23 febbraio, quindi sii paziente. Inoltre questa settimana, tra martedì e 3 febbraio, Venere in transito attraverso i Pesci nel tuo regno di coppia ispirerà l'amore nelle tue relazioni più intime. Questo è un momento ideale per attività condivise con la tua dolce metà o migliore amica. Se sei single, potresti incontrare un ammiratore compatibile, se il tuo cuore è aperto

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 DICEMBRE 2024 AL 5 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Bilancia : Buon anno, Bilancia! La Luna Nuova in Capricorno di lunedì porterà nuova energia alla tua vita domestica per le prossime due settimane. Potresti essere ansioso di rinnovare lo stile del tuo ambiente di vita o di riconnetterti con la tua famiglia. Tuttavia, realizzare alcuni dei tuoi piani, o anche solo fare progetti, potrebbe essere difficile fino a quando Marte non tornerà diretto il 23 febbraio. Inoltre questa settimana, tra martedì e 3 febbraio, il tuo governatore Venere in transito attraverso i Pesci ti ispirerà a compiere atti di gentilezza. Tali gesti significativi potrebbero essere semplici come ascoltare con attenzione un amico in difficoltà o dire qualche parola edificante a uno sconosciuto. Diffondere buona volontà ti tornerà indietro come un boomerang sotto forma di benedizioni.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 DICEMBRE 2024 AL 5 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Scorpione : Buon anno, Scorpione! La Luna Nuova in Capricorno di lunedì porterà un nuovo ciclo di crescita intellettuale nelle prossime due settimane. Questo è un momento eccellente per studiare, insegnare e semplicemente condividere informazioni. Non sorprenderti se l'inerzia si insinua periodicamente fino a quando Marte non torna diretto il 23 febbraio e accende la tua motivazione. Inoltre questa settimana, tra martedì e 3 febbraio, il tuo cuore prenderà il comando mentre Venere transita attraverso i Pesci nella tua quinta casa amante del divertimento. I tuoi poteri di attrazione ti renderanno irresistibile, anche se non stai cercando un'avventura romantica. Ma se lo stai cercando, gli ammiratori busseranno alla tua porta, per così dire, soprattutto se il tuo lato spensierato esce allo scoperto. Venere risveglierà anche la tua arte.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 DICEMBRE 2024 AL 5 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Sagittario : Buon anno, Sagittario! La Luna Nuova in Capricorno di lunedì preparerà il terreno per creare abbondanza nelle prossime due settimane. Mettere in ordine le tue finanze e immaginarti prospero è la tua missione. Sappi solo che la tua motivazione in generale potrebbe essere un po' diminuita fino a quando Marte non tornerà diretto il 23 febbraio. Inoltre questa settimana, tra martedì e 3 febbraio, Venere in transito nei Pesci porterà armonia e/o ispirazione creativa nella tua vita domestica. Questo è un momento ideale per impegnarti in conversazioni sincere con la tua famiglia o per abbellire il tuo ambiente abitativo. Anche ospitare riunioni a casa tua sarebbe gratificante.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 DICEMBRE 2024 AL 5 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Capricorno : Buon anno, Capricorno! La Luna Nuova nel tuo segno di lunedì porterà nuova energia alla tua vita personale durante le prossime due settimane (e oltre). Questo è l'inizio di un nuovo ciclo per te e un momento ideale per entrare in contatto con le tue aspirazioni. Tuttavia, fare dei passi per realizzare i tuoi obiettivi potrebbe essere difficile fino a quando Marte non tornerà diretto il 23 febbraio. Tuttavia, fare il lavoro interiore preparerà il terreno per il successo in seguito. Inoltre questa settimana, tra martedì e 3 febbraio, Venere in transito attraverso i Pesci nel tuo regno mentale ispirerà pensieri e parole di amore e armonia. Tale positività attirerà sicuramente ammiratori che desiderano uscire con te, fare amicizia o fare coppia con te.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 DICEMBRE 2024 AL 5 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Acquario : Buon anno, Acquario! La Luna Nuova in Capricorno di lunedì annuncia un ciclo di chiusura per almeno le prossime due settimane. Prendersi del tempo per la solitudine può illuminare le relazioni o le situazioni del tuo passato che hanno ancora presa su di te. Sei pronto a liberarti da quelle catene? La libertà comporterà un viaggio interiore per fare pace con il passato. Fai particolarmente attenzione a una limitazione autoimposta che ti trattiene. Inoltre questa settimana, tra martedì e il 3 febbraio, attingere alla tua creatività o alle tue capacità relazionali aumenterà il tuo reddito poiché Venere, artistica e socievole, transita attraverso i Pesci nel tuo regno di beni. Inoltre, sarai attratto da persone che manifestano denaro in modi creativi.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 DICEMBRE 2024 AL 29 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Pesci : Buon anno, Pesci! La Luna Nuova in Capricorno di lunedì porterà nuova energia alla tua vita sociale per le prossime due settimane. Circondarti di persone che amano il tuo vero sé, mentre saluti coloro che non lo fanno, è la tua missione. Inoltre, tra martedì e il 3 febbraio, le questioni di cuore saranno al centro della tua vita, mentre Venere transita nel tuo segno. Ciò rende doppiamente importante entrare in contatto con persone che hanno un effetto positivo su di te. Ciò non significa che non ci saranno sfide relazionali lungo il cammino. Dopotutto, non puoi controllare le azioni delle altre persone. Ciò che puoi fare è essere esigente su chi trascorri del tempo.

