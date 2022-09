Oroscopo della settimana dal 5 settembre al 11 settembre 2022 - Affaritaliani

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 5 settembre al 11 settembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 SETTEMBRE AL 11 SETTEMBRE 2022

Oroscopo della settimana Ariete : Anche se all'inizio della settimana sei tutto per affari, l'amicizia è il tema più avanti. Condividere le tue idee durante le attività di gruppo può portare complimenti. Tuttavia, sarà difficile pensare chiaramente all'impegno, al matrimonio o all'uguaglianza dopo che Mercurio è diventato retrogrado in Bilancia nel tuo regno di coppia venerdì (fino al 22 settembre). Al rialzo, rivedere il tuo atteggiamento su quegli argomenti e le tue comunicazioni con le persone più vicine a te può portare a importanti spunti di riflessione. Questo fine settimana, la Luna Piena in Pesci darà energia al tuo intuito e alla tua immaginazione, soprattutto se ti prendi del tempo per l'introspezione.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 SETTEMBRE AL 11 SETTEMBRE 2022

Oroscopo della settimana Toro : Prestare attenzione al tuo intuito ti farà entrare nel flusso dell'amore all'inizio della settimana e prendere l'iniziativa può accendere l'amore in seguito. Tuttavia, le comunicazioni saranno difficili dopo che Mercurio diventerà retrogrado in Bilancia venerdì. Durante le prossime tre settimane, cerca di essere il più preciso possibile nelle conversazioni e nei programmi quotidiani, in particolare al lavoro. Questo fine settimana, la luna piena in Pesci nel tuo regno sociale ispirerà conversazioni perspicaci con gli amici, in particolare sul passato. Questo è anche un ottimo momento per fare nuove amicizie condividendo pensieri e sentimenti durante un'attività di gruppo. Grandi argomenti includono la crescita personale e la spiritualità.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 SETTEMBRE AL 11 SETTEMBRE 2022