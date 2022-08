Oroscopo della settimana dal 8 agosto al 14 agosto 2022 - Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 8 agosto al 14 agosto col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 AGOSTO AL 14 AGOSTO 2022

Oroscopo della settimana Ariete : La tua ostinazione potrebbe sconvolgere una relazione all'inizio della settimana, quando Venere si oppone al potente Plutone. Potrebbero esserci delle emozioni che devi esaminare. In una nota più leggera, tra giovedì e il 4 settembre, il transito di Venere attraverso il Leone nella tua quinta casa amante del divertimento può aumentare il romanticismo con la tua dolce metà o portarti un nuovo ammiratore. Se condividi la tua gioia e generosità, sarai irresistibile, anche se un urto sulla strada potrebbe rallentare le cose questo fine settimana. Infine, la luna piena in Acquario di giovedì darà energia a un incontro di gruppo per la socializzazione o la crescita personale, con un elemento di sorpresa lanciato da Urano.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 AGOSTO AL 14 AGOSTO 2022

Oroscopo della settimana Toro : Il romanticismo potrebbe avere un inizio difficile questa settimana poiché Plutone si oppone al tuo sovrano di Venere. Le cose potrebbero andare meglio se segui il flusso piuttosto che cercare di controllare la situazione. L'evento principale di questa settimana è il transito di Venere in Leone giovedì (fino al 4 settembre). Il tuo motto sarà "casa è dove si trova il cuore" mentre ti connetti con la famiglia e gli amici che hai scelto. Abbellire il tuo ambiente di vita e ospitare un raduno ti porterà una grande gioia, tranne, forse, questo fine settimana, quando un'opposizione sole-Saturno potrebbe rovinare il divertimento. Infine, la luna piena in Acquario di giovedì può spingerti verso un obiettivo, anche se Urano nel tuo segno potrebbe lanciarti una palla curva.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 AGOSTO AL 14 AGOSTO 2022