Oroscopo della settimana dal 3 marzo 2025 al 9 marzo 2025 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 3 marzo al 9 marzo col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 MARZO AL 9 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Ariete : Aspettati una spinta alla tua capacità intellettuale nelle prossime settimane. Tra lunedì e il 28 marzo, Mercurio mentale in transito nel tuo segno accenderà le tue idee, conversazioni e desiderio di imparare. Anche se probabilmente non sei il tipo che trattiene le proprie opinioni, questa influenza porterà la tua necessità di esprimerti a un livello superiore. Inutile dire che ascoltare consapevolmente sarà la sfida. Verso il fine settimana, una danza armoniosa di segni d'acqua da venerdì a domenica nel tardo pomeriggio può suscitare sentimenti profondi, soprattutto coinvolgendo la tua famiglia. Mentre Mercurio sta sovralimentando il tuo intelletto, questo fine settimana favorisce l'acquisizione di intuizioni ed empatia calmando la tua mente e prestando attenzione al tuo intuito.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 MARZO AL 9 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Toro : Prenderti un po' di tempo tranquillo per te stesso rafforzerà la tua percettività mentre Mercurio transita in Ariete. Tra lunedì e il 28 marzo, il tuo inconscio sarà la fonte principale dei tuoi pensieri e delle tue idee, il che ti darà un pozzo profondo di saggezza da cui attingere. Tuttavia, l'obiettività potrebbe mancare se non cerchi chiarezza. Verso il fine settimana, un'armoniosa danza di segni d'acqua da venerdì a domenica nel tardo pomeriggio migliorerà la tua intuizione e immaginazione. Pertanto, questo è il momento ideale per inviare un messaggio allettante alla tua dolce metà (o a qualcuno di nuovo!) e impegnarti in conversazioni sincere con amici e familiari. Comunicare dal cuore è ciò che conta.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 MARZO AL 9 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Gemelli : Interagire con gli amici accenderà le tue idee nelle prossime settimane. Tra lunedì e il 28 marzo, Mercurio in transito attraverso l'Ariete nel tuo regno comunitario ti spingerà a contattare i tuoi amici per conversazioni stimolanti (e talvolta impegnative). Condividere le tue idee all'interno di un gruppo che si concentra su questioni sociali o politiche sarebbe gratificante. Tuttavia, da venerdì a domenica nel tardo pomeriggio, un mix di influenze dei segni d'acqua riguarderà meno la logica e l'arguzia e più l'espressione emotiva. Essendo un segno d'aria intelligente, dovrai mettere a tacere il tuo intelletto e lasciare che il tuo cuore prenda il comando quando interagisci con i tuoi cari o cerchi un'avventura romantica.

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 3 MARZO AL 9 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Cancro : È tempo di un giro di autopromozione, Cancro! Tra lunedì e il 28 marzo, Mercurio in transito in Ariete nel tuo regno pubblico ti aiuterà a portare la tua carriera al livello successivo, diffondendo la parola sui tuoi talenti e competenze. Anche fare networking con i tuoi contatti e mostrare le tue capacità di scrittura o di oratoria ti aprirà delle porte. Più avanti questa settimana, da venerdì a domenica nel tardo pomeriggio, la luna e Marte nel tuo segno guideranno un'allettante schiera di segni d'acqua per potenziare la tua espressione emotiva. Che si tratti di un incontro bollente o di un'attività che ti entusiasma, questo è il momento ideale per buttarti in qualsiasi cosa accenda la tua passione.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 3 MARZO AL 9 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Leone : Sii aperto ai messaggi del tuo sé superiore nelle prossime settimane. Tra lunedì e il 28 marzo, Mercurio in transito in Ariete focalizzerà la tua attenzione sulla tua vita spirituale e risveglierà la tua guida interiore. Stai attento ai messaggi intuitivi che ti arrivano attraverso le tue sensazioni viscerali, i tuoi sogni e le tue fantasticherie da sveglio. Inoltre, sarai motivato a cercare una conoscenza superiore, rendendo questo un momento ideale per seguire un corso avanzato o discutere delle tue convinzioni con un amico saggio o un insegnante. Più avanti, più connessioni con i segni d'acqua da venerdì a domenica nel tardo pomeriggio attireranno il tuo fuoco naturale verso l'interno. Sarai più incline a connetterti con un amante o un amico intimo che a fare festa con i tuoi amici.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 MARZO AL 9 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Vergine : Tra lunedì e il 28 marzo, Mercurio transiterà in Ariete nel tuo regno di guarigione accenderà il tuo detective interiore. Ora è il momento di immergerti nella tua psiche per far luce su un mistero, come il significato di un sogno vivido che hai fatto di recente o un problema di relazione che ti ha lasciato perplesso. La tua capacità di sintonizzarti con la tua intuizione ti porterà nel posto e nel momento giusto per ottenere le informazioni che cerchi. Più tardi, da venerdì a domenica nel tardo pomeriggio, entrare in contatto con un amico o un gruppo porterà gioia mentre armoniose connessioni di segni d'acqua abbelliscono il tuo regno di comunità. Se sei single, un'amicizia potrebbe evolversi in una connessione più profonda.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 MARZO AL 9 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Bilancia : Nelle prossime settimane avrai in mente una relazione intima. Tra lunedì e il 28 marzo, Mercurio in transito in Ariete ti farà pensare di fare coppia con qualcuno che è sulla tua stessa lunghezza d'onda. Forse ti concentrerai su attività con un'altra persona significativa o lavorerai a un progetto con un collega. Potrebbero anche sorgere discussioni su matrimonio, impegno o uguaglianza. Se stai cercando l'amore, chiarire cosa vuoi e cosa non vuoi in un partner ti aiuterà a manifestare qualcuno compatibile. Un sensitivo dell'amore può offrire uno sguardo al futuro. Più tardi, da venerdì a domenica nel tardo pomeriggio, un incontro di influenze dei segni d'acqua può risvegliare la tua empatia e perspicacia quando hai a che fare con una questione professionale.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 MARZO AL 9 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Scorpione : Nelle prossime settimane, l'organizzazione sarà il tuo obiettivo. Tra lunedì e il 28 marzo, Mercurio transiterà in Ariete nel tuo regno del benessere, spingendoti ad analizzare la tua vita quotidiana. Fai attenzione in particolar modo alle attività e alle abitudini che scatenano il tuo stress o ti prosciugano l'energia. Parlare con un professionista del benessere può aiutarti a indirizzarti nella giusta direzione. Più tardi, da venerdì a domenica nel tardo pomeriggio, i segni d'acqua che danzano in armonia ti faranno entrare nel flusso della tua guida interiore. Sarai ispirato a concentrarti sulle tue pratiche spirituali o a cercare informazioni illuminanti. Anche viaggiare in una terra lontana potrebbe essere nella tua mente.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 MARZO AL 9 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Sagittario : Il tuo lato giocoso prenderà il sopravvento nelle prossime settimane. Tra lunedì e il 28 marzo, Mercurio transiterà in Ariete nella tua quinta casa amante del divertimento ispirerà pensieri e conversazioni sulla tua vita amorosa, creatività o figli. La tua curiosità accresciuta potrebbe condurti in un posto o un'attività entusiasmante o persino in un ammiratore. Un interesse amoroso potrebbe incrociare il tuo cammino durante una lezione o un viaggio. Tuttavia, il tuo entusiasmo potrebbe sentirsi temporaneamente smorzato a causa di una serie di connessioni con i segni d'acqua da venerdì a domenica nel tardo pomeriggio. Fortunatamente, la luna che entra nel focoso Leone domenica sera risveglierà la tua gioia di vivere.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 MARZO AL 9 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Capricorno : Tra lunedì e il 28 marzo, Mercurio transiterà attraverso l'Ariete nel tuo regno domestico evocherà discussioni animate con (o sulla) tua famiglia. L'Ariete governato da Marte può essere litigioso. Come tale, la tua solita pazienza potrebbe essere messa alla prova quando la conversazione si sposterà su un argomento delicato o qualcuno metterà in discussione la tua opinione. Non importa; l'armonia riprenderà da venerdì a domenica nel tardo pomeriggio mentre una danza fluente di segni d'acqua ispirerà incontri sentiti. Se quell'incontro sentito includerà il romanticismo dipenderà dalle tue intenzioni, quindi concentrati sull'amore che vuoi manifestare con qualcuno di speciale.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 MARZO AL 9 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Acquario : Tra lunedì e il 28 marzo, Mercurio transiterà in Ariete nel tuo regno mentale e risveglierà il tuo cervellone interiore. Acquisire e condividere informazioni sarà gratificante, ma la tua impazienza per la disinformazione potrebbe scatenare un acceso dibattito, il che andrà benissimo per te. La sfida sarà ascoltare attentamente ciò che dicono gli altri in modo da non apparire come un saputello. Questo sarà particolarmente importante da venerdì a domenica nel tardo pomeriggio, poiché una serie di connessioni con i segni d'acqua favorisce la condivisione del tuo cuore piuttosto che del tuo acume intellettuale, soprattutto quando ti connetti con le persone a te più vicine. Anche gli estranei possono trarre beneficio dalla tua accresciuta empatia.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 MARZO AL 9 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Pesci : La tua mentalità sul denaro aiuterà o ostacolerà la tua prosperità nelle prossime settimane. Tra lunedì e il 28 marzo, Mercurio transiterà attraverso l'Ariete nel tuo regno di beni, il che significa che i tuoi processi di pensiero giocheranno un ruolo significativo nella tua capacità di manifestare denaro. Un atteggiamento di gratitudine e generosità ti porterà sicuramente più avanti rispetto al concentrarti sulla mancanza. Inoltre, fare brainstorming di idee per fare soldi con persone esperte può rivelare un'opportunità. Più tardi, una danza armoniosa di segni d'acqua da venerdì a domenica nel tardo pomeriggio ti porterà nel flusso dell'amore. Una combinazione del tuo fascino accresciuto e della tua perspicacia ti renderà una calamita per gli ammiratori!

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per questa settimana dal 3 marzo 2025 al 9 marzo 2025, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani