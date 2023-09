Oroscopo della settimana dal 11 al 17 settembre 2023 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 11 settembre al 17 settembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 SETTEMBRE AL 17 SETTEMBRE 2023

Oroscopo della settimana Ariete : Migliorare la tua vita quotidiana per migliorare il tuo benessere sarà il fulcro della Luna Nuova in Vergine giovedì. Ciò può significare modificare il programma o rinnovare la dieta e il regime di esercizio fisico. Inoltre, mettere a punto i dettagli sarà più facile dopo che Mercurio diventerà diretto in Vergine venerdì. Anche le comunicazioni sul lavoro fluiranno più facilmente. Dopodiché, si tratta di lasciare che il tuo cuore prenda il comando questo fine settimana mentre Venere in Leone e la tua quinta casa amante del divertimento si scontrano con lo stravagante Giove in Toro. Un appuntamento romantico o un nuovo amante potrebbero essere nelle stelle. Fai attenzione alle tue spese, Ariete!

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 SETTEMBRE AL 17 SETTEMBRE 2023

Oroscopo della settimana Toro : La tua quinta casa amante del divertimento è sotto i riflettori questa settimana. Innanzitutto, la Luna Nuova in Vergine giovedì porterà un nuovo ciclo nella tua vita amorosa, nei tuoi sforzi creativi o nelle attività che coinvolgono i bambini. Con Urano sulla scena, adottare un approccio insolito (per te) potrebbe portare al risultato desiderato. Principalmente, si tratta di esprimere ciò che hai nel cuore, cosa che diventerà più facile dopo che Mercurio diventerà diretto in Vergine venerdì. Mercurio semplificherà anche i tuoi piani di viaggio. Se sei da solo, il romanticismo può arrivare tramite un messaggio, una lezione o un viaggio. Questo fine settimana, il tuo governatore Venere in Leone si scontra con Giove nel tuo segno, il che potrebbe ispirarti a organizzare una festa stravagante o acquistare qualcosa di bello.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 SETTEMBRE AL 17 SETTEMBRE 2023

Oroscopo della settimana Gemelli : L’enfasi sulla tua vita domestica inizia con la Luna Nuova in Vergine giovedì, che porta un ciclo domestico di due settimane sulla tua strada. Inoltre, le comunicazioni con la tua famiglia e sulla tua proprietà fluiranno più facilmente dopo che Mercurio diventerà diretto in Vergine venerdì. Ciò è di buon auspicio per avviare un progetto di miglioramento della casa, per contattare un parente scomparso da tempo o per pianificare una riunione di famiglia. Questo fine settimana, Venere in Leone si scontra con l’espansivo Giove in Toro nei tuoi regni mentali e inconsci, il che potrebbe risvegliare il desiderio di più amore nella tua vita. Sappi solo che Giove può esagerare il sentimento fino a quando non è in contatto con la realtà, soprattutto se le tue aspettative riguardano una relazione attuale.

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 11 SETTEMBRE AL 17 SETTEMBRE 2023