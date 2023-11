Oroscopo della settimana dal 27 novembre al 3 dicembre 2023 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 27 novembre al 3 dicembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE 2023

Oroscopo della settimana Ariete: La Luna Piena in Gemelli di lunedì darà energia alle tue idee e comunicazioni. Tuttavia, il quadrato Mercurio-Nettuno che lo accompagna confonderà alcune di queste interazioni, quindi assicurati di avere chiare le tue intenzioni e considera da dove provengono le altre persone. Successivamente, il transito di Mercurio nel Capricorno venerdì (fino al 2 gennaio 2024) aggiungerà una dose di realtà ai tuoi processi mentali. Sarai propenso a parlare del tuo lavoro, rendendo questo un momento eccellente per fare networking. Anche la definizione degli obiettivi è favorita. Su una nota più personale, la collisione di Venere con Plutone questo fine settimana può innescare il tuo maniaco del controllo interiore in una relazione. Potresti anche scontrarti con qualcuno che ha autorità.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE 2023

Oroscopo della settimana Toro : La Luna Piena in Gemelli lunedì susciterà le tue emozioni quando si tratta di soldi. La sfida è vedere attraverso l'oscuro quadrato Mercurio-Nettuno riconoscendo le tue capacità e i tuoi risultati e visualizzandoti prospero, il che ti aiuterà ad aumentare il flusso di denaro che entra nella tua vita. Successivamente, Mercurio in transito nel Capricorno venerdì (fino al 2 gennaio 2024) riguarda l’acquisizione di una conoscenza superiore attraverso una lezione, un viaggio o uno studio spirituale. È anche il momento di entrare in contatto con la tua fede, qualunque cosa significhi per te. Fai solo attenzione alle correnti sotterranee della conversazione mentre socializzi questo fine settimana, quando il tuo sovrano di Venere si scontra con il manipolatore Plutone.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE 2023

Oroscopo della settimana Gemelli : Il tuo sovrano Mercurio aprirà la strada questa settimana, a partire dalla Luna Piena nel tuo segno lunedì. Qualunque cosa tu senta si intensificherà, ma il quadrato Mercurio-Nettuno che l'accompagna potrebbe distorcere la realtà di ciò che sta realmente accadendo. Fortunatamente, il transito di Mercurio nel Capricorno venerdì (fino al 2 gennaio 2024) ti aiuterà a scoprire la verità. Principalmente, questo transito risveglierà la tua curiosità verso tutte le cose misteriose, rendendolo il momento ideale per ricercare esperienze psichiche, analizzare il tuo mondo interiore o scoprire un segreto. Anche i rapporti con le banche potrebbero essere all’ordine del giorno. Per quanto riguarda l'amore, Venere nel tuo regno romantico si scontra con Plutone questo fine settimana, il che potrebbe innescare la tua difesa se ti senti vulnerabile.

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 27 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE 2023