Oroscopo della settimana dal 28 agosto al 3 settembre 2023 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 28 agosto al 3 settembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 28 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE 2023

Oroscopo della settimana Ariete : La tua immaginazione sarà al centro della scena durante la Luna Piena in Pesci mercoledì. Questo è un momento eccellente per la solitudine per accendere la tua creatività e intuizione. Inoltre, sarai più sensibile del solito alle influenze esterne, quindi sforzati di circondarti di positività. Più tardi, dopo cinque settimane di retrogradazione, domenica Venere diventa diretta in Leone nel tuo regno romantico. Ciò accelererà gradualmente il progresso della tua vita amorosa, soprattutto se vuoi portare la tua relazione al livello successivo o connetterti con un nuovo amante. Anche la tua creatività fluirà più liberamente.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 28 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE 2023

Oroscopo della settimana Toro : Connettersi con gli amici solleverà il tuo morale durante il periodo della Luna Piena in Pesci nel tuo regno sociale mercoledì. Sarai ispirato a condividere i tuoi sentimenti e le tue idee durante le attività di gruppo, soprattutto se l'attenzione è rivolta alla crescita personale. Sappi solo che le emozioni saranno forti se sorge un conflitto. Più tardi, ci sono buone notizie per l'amore: dopo cinque settimane di retrogradazione, domenica il tuo governatore di Venere diventa diretto in Leone. Ciò risveglierà gradualmente la tua capacità di esprimere il tuo cuore e la tua abilità artistica. Ciò significa adottare un approccio più diretto alla condivisione del tuo amore, soprattutto con la tua famiglia. Se sei da solo, un parente potrebbe abbinarti a qualcuno di speciale.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 28 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE 2023