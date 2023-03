Oroscopo della settimana dal 6 marzo 2023 al 12 marzo 2023 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 6 marzo al 12 marzo col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 MARZO AL 12 MARZO 2023

Oroscopo della settimana Ariete : Questa settimana inizia un significativo spostamento planetario: Saturno, il pianeta della disciplina, degli obiettivi, del karma e dei limiti, inizia un transito di quasi tre anni attraverso i Pesci nella tua dodicesima casa solare dell'inconscio. È tempo di scoprire eventuali limitazioni autoimposte che ti tengono bloccato. Riesci a pensare a un'area della tua vita in cui sei il tuo peggior nemico, Ariete? Forse hai preso decisioni basate sulla paura o sull'insicurezza e non sulla guida del tuo vero io. Guardarsi dentro con l'introspezione, la meditazione o la terapia illuminerà tutto ciò che è necessario sapere. In altre notizie cosmiche, Urano aspetto la Luna Piena in Vergine martedì, innescando potenzialmente un'improvvisa visione del tuo equilibrio tra lavoro e vita privata.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 MARZO AL 12 MARZO 2023

Oroscopo della settimana Toro : Questa settimana inizia un monumentale spostamento planetario: Saturno, il pianeta della disciplina, degli obiettivi, del karma e dei limiti, inizierà un transito di quasi tre anni attraverso i Pesci, nella tua undicesima casa solare di socializzazione. Ciò significa che è saggio prendere sul serio gli amici e le attività sociali che supportano il tuo vero io e poi rilasciare quelli che ti fanno perdere tempo. Partecipare a un gruppo che migliora la tua crescita personale, soprattutto se si concentra su una causa sociale o politica che ti appassiona, può far parte del processo. In altre notizie cosmiche di questa settimana, Urano aspetto la Luna Piena in Vergine martedì, che potrebbe innescare un incontro romantico potenzialmente sorprendente!

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 MARZO AL 12 MARZO 2023