Oroscopo del weekend 12 e 13 novembre segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 12 novembre e 13 novembre: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 12 novembre e domenica 13 novembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 12 NOVEMBRE – 13 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del week-end Ariete : Il venerdì è impegnativo. La piazza Sole-Saturno ti fa sentire come se fossi trattenuto, generando frustrazione. Ciò, combinato con un aumento dell'impazienza dalla congiunzione della luna con Marte, potrebbe farti sentire come se stessi per esplodere. Prendi il controllo di te stesso e non fare nulla di cui ti pentirai in seguito. La Luna Cancro di sabato e domenica dirige la tua creatività verso il focolare e la casa. La tua intimità con la persona amata si approfondirà domenica grazie a un sestile Venere-Plutone.

TORO OROSCOPO WEEK-END 12 NOVEMBRE - 13 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del weekend Toro : Il venerdì è impegnativo, poiché è un transito difficile dopo l'altro. Tieni d'occhio le tue finanze mentre la Luna Gemelli si unisce al volatile Marte. Non cedere alla tentazione di trattare il tuo disagio con una terapia al dettaglio. Sabato, la Luna Cancro illumina la comunicazione. Nel frattempo, il trigono tra Mercurio e Nettuno migliora la tua connessione con la persona amata e con i tuoi amici. Domenica, il sestile tra il tuo pianeta dominante, Venere e Plutone, inonda il tuo cuore di romanticismo e passione.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 12 NOVEMBRE - 13 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del weekend Gemelli: La piazza Sole-Saturno e la congiunzione luna-Marte del venerdì portano a ebollizione le tue emozioni. Fai il giro dell'isolato e calmati prima di dire o fare qualcosa di cui ti pentirai. Sabato, la Luna Cancro illumina le tue finanze e il trigono tra il tuo pianeta dominante, Mercurio e Nettuno, ti riempie di speranza. La domenica, la creatività e l'ispirazione ti elevano e la congiunzione luna-Mercurio conclude felicemente il tuo fine settimana.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 12 NOVEMBRE - 13 NOVEMBRE 2022