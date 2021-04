Oroscopo del weekend 17 aprile e 18 aprile per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 17 aprile e 18 aprile : le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 17 aprile e domenica 18 aprile: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 17 APRILE - 18 APRILE 2021

Oroscopo del week-end Ariete : Con uno stellium di pianeti in Ariete nella tua prima casa, senti davvero gli aspetti della Luna Gemelli! Fortunatamente, la tua energia si armonizza con l'energia della luna. La congiunzione con Marte è un po 'complicata, poiché è probabile che un brutto carattere sia sabato mattina. Ciò si allenterà con il passare della giornata, quindi esercitati a contare fino a dieci, respirare profondamente e uscire dalla stanza in modo che quando ne hai bisogno, quegli strumenti sono a portata di mano e nella cintura degli attrezzi.

TORO OROSCOPO WEEK-END 17 APRILE - 18 APRILE 2021

Oroscopo del weekend Toro : Gli aspetti della Luna Gemelli stimolano lo stellium dell'Ariete nella tua dodicesima casa. Il sonno potrebbe sfuggirti, ma la tua immaginazione e creatività stanno facendo gli straordinari. Prendi una penna o una tastiera e scrivi il primo capitolo del tuo romanzo, scrivi la canzone, disegna il fumetto o dipingi il dipinto che hai in testa. Usa quell'ispirazione a flusso libero che ti sta onorando in questo momento. La Luna in Cancro illumina la tua terza casa di comunicazione in modo che la magia continui a fluire.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 17 APRILE - 18 APRILE 2021

Oroscopo del weekend Gemelli : Beh, non sei la farfalla sociale della prima metà di questo fine settimana? La Luna Gemelli mette in risalto la tua prima casa e il sestile lo stellium dei pianeti dell'Ariete nella tua undicesima casa di amicizia e incontri sociali, quindi le date della cena, le colazioni e persino i brunch al momento giusto sono probabilmente sulla tua carta di ballo. Domenica, quando la luna è saldamente in Cancro, troverai il momento ideale per rivedere le tue finanze personali e fare scelte in linea con i tuoi valori fondamentali.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 17 APRILE - 18 APRILE 2021

Oroscopo del weekend Cancro : La Luna Gemelli illumina la tua dodicesima casa di sogni e visioni e sestile uno stellium di pianeti Ariete. Se il sonno ti sfugge, questo potrebbe essere il motivo. Non lamentarti però. La meditazione, i sonnellini di gatto e la visualizzazione possono portarti fino a sabato sera, quando la luna si sposta nel tuo segno e le cose si calmano in un'atmosfera che ti è comoda. Nel frattempo, salta sulle cose che devono essere fatte, soprattutto se sono associate alla tua vita professionale.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 17 APRILE – 18 APRILE 2021

Oroscopo del weekend Leone : Hai voglia di alzare i tacchi, uscire di casa e divertirti con la tua tribù? La Luna Gemelli illumina la tua undicesima casa di amici ed eventi sociali, si armonizza con la tua energia del Leone e praticamente ti spinge fuori dalla porta per chiacchierare, connetterti e giocare con i tuoi amici. Le cose si calmano notevolmente più tardi il sabato, quando la luna si sposta in un Cancro riflessivo e introverso, illuminando sogni, visioni e affari mistici.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 17 APRILE - 18 APRILE 2021

Oroscopo del weekend Vergine: La tua vita professionale potrebbe essere intensa con la congiunzione Luna / Marte che attiva la tua decima casa della carriera. Cerca di non reagire in modo eccessivo, soprattutto se sei tentato di arrabbiarti o indignarti. Non finirà bene per te o per chiunque altro. Una risposta misurata ti farà guadagnare il tempo necessario finché non sarai in grado di affrontare il problema in modo produttivo. La Luna in Cancro di sabato è molto più piacevole, si armonizza con la tua energia della Vergine e illumina il tuo settore dell'amicizia.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 17 APRILE - 18 APRILE 2021

Oroscopo del weekend Bilancia: Bene, probabilmente troverai difficile rimanere a casa e girarti i pollici con la Luna Gemelli che brilla sull'avventura e sull'espansione nel tuo grafico. Quindi, esci di casa e vai a esplorare qualcosa di eccitante e nuovo. C'è un vantaggio nell'intensa stimolazione proveniente dalla congiunzione Marte / Luna. Puoi incanalare tutta quell'energia extra nel divertimento. Potrebbe essere necessario affrontare una questione professionale sabato quando la luna scivola nel Cancro.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 17 APRILE – 18 APRILE 2021

Oroscopo del weekend Scorpione : Sei già abbastanza bravo a scovare segreti e ad andare a fondo di questioni importanti. La Luna Gemelli congiunta a Marte nella tua ottava casa di misteri nascosti aggiunge solo carburante a quel fuoco. Potresti voler tornare indietro un po 'per non spaventare gli altri. La Luna in Cancro il sabato e la domenica si armonizza con la tua energia dello Scorpione e illumina la tua nona casa di avventura. Non sei mai a corto di idee, quindi divertiti.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 17 APRILE - 18 APRILE 2021

Oroscopo del weekend Sagittario : Il tuo compito è non far saltare in aria la persona amata, anche se pensi di essere provocato! La Luna Gemelli congiunta a Marte di fuoco nella tua settima casa di partnership rende questo compito particolarmente impegnativo, ma puoi farcela! Concentrati invece su ciò che ti piace di loro. In effetti, pianifica un'attività che ti permetta di goderti il ​​tuo tempo insieme. Sabato pomeriggio, quando la luna scivola nel Cancro nella tua ottava casa di intimità, i tuoi sforzi e la tua autodisciplina ripagheranno.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 17 APRILE - 18 APRILE 2021

Oroscopo del weekend Capricorno: Potrebbe sorgere una sfida di lavoro quando la Luna Gemelli congiunta al volatile Marte attiva la tua sesta casa. Il trucco è usare l'energia generata per svolgere compiti importanti e non sprecarla reagendo e partecipando a discussioni, lotte e lotte di potere. Sabato pomeriggio, la luna scivola nel Cancro sensibile ma orientato alla pace e illumina la tua settima casa di collaborazione. Fai qualcosa di adorabile per i tuoi cari e goditi la loro gioia.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 17 APRILE - 18 APRILE 2021

Oroscopo del weekend Acquario: Marte congiunge la Luna Gemelli nella tua quinta casa di amore, passione e romanticismo. Hai la sicurezza e l'energia per perseguire quella persona speciale che ha attirato la tua attenzione un po 'di tempo fa. Assicurati solo che siano interessati a te quanto tu a loro, e non lasciare che Marte ti convinca ad essere più aggressivo di quanto tu sia sensibile. La Luna in Cancro del sabato pomeriggio si concentra sulla cura di sé, quindi fai qualcosa di carino per te stesso.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 17 APRILE - 18 APRILE 2021

Oroscopo del weekend Pesci: Le cose potrebbero diventare un po 'difficili sul fronte interno con la Luna Gemelli congiunta a Marte. Vedi se riesci a eludere le discussioni e incanalare quell'abbondanza di energia in progetti intorno alla casa. Sabato pomeriggio la luna si sposta in Cancro, armonizzandosi con il tuo segno, e attiva la tua creatività e passione. Non c'è alcun aspetto negativo in questo, quindi tira fuori i mezzi con cui ami lavorare e goditi il ​​resto del fine settimana.