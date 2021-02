Oroscopo del weekend 20 febbraio e 21 febbraio per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 20 febbraio e 21 febbraio : le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 20 febbraio e domenica 21 febbraio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO DEL WEEK-END DAL 20 FEBBRAIO AL 21 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del weekend Ariete : La Luna Gemelli illumina la tua terza casa di comunicazione, apprendimento e fratelli. Il trigono dalla luna allo stellium nella tua undicesima casa di amicizia e affari sociali rende questo weekend attivo e divertente per te. Trova il tempo per entrare in contatto con le persone che ami, i fratelli bio e gli amici di famiglia. E se vuoi mettere un po 'di volontariato e assistenza umanitaria nel mix, ricevi un applauso dall'Universo.

TORO OROSCOPO DEL WEEK-END DAL 20 FEBBRAIO AL 21 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del weekend Toro : Il fine settimana inizia con la Luna in Toro che dice addio alla tua prima casa del sé, quindi fa brillare tutta la sua luce celeste sulla tua seconda casa degli affari materiali, tracciando uno stellium di pianeti nella tua decima casa di carriera, riconoscimento e successo. Anche se è il fine settimana, vai avanti e concentrati sulle tue finanze e sulla tua carriera. I venti del successo sono decisamente sotto le ali del tuo successo professionale, quindi approfitta di quell'energia!

GEMELLI OROSCOPO DEL WEEK-END DAL 20 FEBBRAIO AL 21 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del weekend Gemelli : Beh, incolpa le stelle se non riesci a stare fermo questo fine settimana! La vivace Luna Gemelli risplende nella tua prima casa del sé, illuminandoti dall'interno. Aggiungete a ciò mentre il vostro pianeta dominante, Mercurio, finisce il suo retrogrado e va direttamente nella vostra nona casa di esplorazione, unendosi anche a uno stellium di altri pianeti. Avrai bisogno di attività per drenare l'energia in eccesso! Divertiti, goditi le tue avventure e stai anche al sicuro.

CANCRO OROSCOPO DEL WEEK-END DAL 20 FEBBRAIO AL 21 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del weekend Cancro: La tua dodicesima casa di sogni e visioni è piena della luce della Luna Gemelli per tutto il fine settimana. I tuoi doni intuitivi e mistici, già potentemente presenti, diventano ancora più forti. Il trigono dalla luna a uno stellium di pianeti nella tua ottava casa dei misteri nascosti ti rende un diapason cosmico per l'energia psichica. Con Mercurio diretto potresti essere tentato di spifferare le cose che vedi; resisti a questa tentazione e condividi solo quando ti viene chiesto.

LEONE OROSCOPO DEL WEEK-END DAL 20 FEBBRAIO AL 21 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del weekend Leone : L'ariosa Luna Gemelli si armonizza con la tua ardente energia del Leone, attivando la tua undicesima casa dell'amicizia. Il tema della connessione e delle relazioni importanti è sottolineato dal trigono della luna allo stellium dei pianeti, incluso Mercurio che va diretto sabato, nella tua settima casa di collaborazione. Trova il tempo per le persone che ami e fagli sapere quanto ci tieni. Nessuno è un'isola, soprattutto con un transito come questo!

VERGINE OROSCOPO DEL WEEK-END DAL 20 FEBBRAIO AL 21 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del weekend Vergine : Il tuo pianeta dominante, Mercurio, finisce il suo retrogrado e va direttamente sabato, in mezzo a uno stellium di pianeti che attivano la tua sesta casa di salute, abitudini, benessere e lavoro. Il trigono alla Luna Gemelli nella tua decima casa di obiettivi e carriera rende questo fine settimana importante per valutare ciò che hai imparato durante il retrogrado di Mercurio e decidere come applicare quelle lezioni mentre vai avanti. È tempo di cambiare.

BILANCIA OROSCOPO DEL WEEK-END DAL 20 FEBBRAIO AL 21 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del weekend Bilancia : La Luna Gemelli nella tua nona casa di nuovi orizzonti si armonizza con la tua energia della Bilancia e i pianeti natali, formando un Gran Trigono in Aria con lo stellium dei pianeti nella tua quinta casa di creatività, passione e amore. L'attenzione si concentra sull'espansione, soprattutto per quanto riguarda ciò che ami, ciò che ti appassiona e ciò che conta profondamente per te. La tua creatività è sotto i riflettori, quindi valuta la possibilità di esplorare nuovi mezzi. Con Mercurio diretto, perché non cimentarti con la poesia?

SCORPIONE OROSCOPO DEL WEEK-END DAL 20 FEBBRAIO AL 21 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del weekend Scorpione : Sei già al di là di sensitivi e psichici, ma la Luna Gemelli che illumina la tua ottava casa di misteri nascosti e affari psichici aumenta sicuramente la posta! Aggiungi lo stellium dei pianeti nella tua quarta casa dei sentimenti viscerali e della larghezza di banda emotiva e diventerai decisamente sbalorditivo con l'accuratezza delle tue percezioni. Ricorda però, non limitarti a fornire volontariamente le tue intuizioni. Lascia che le persone chiedano, è più sicuro per tutti in questo modo e le tue informazioni saranno ricevute meglio.

SAGITTARIO OROSCOPO DEL WEEK-END DAL 20 FEBBRAIO AL 21 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del weekend Sagittario : La vivace Luna Gemelli si armonizza con la tua ardente energia Sagittaria, illuminando la collaborazione nel tuo tema. Il trigono di uno stellium di pianeti nella tua terza casa, incluso Mercurio che finisce il suo retrogrado e va diretto sabato, rende questo weekend fantastico per connettersi, conversare e comunicare con le persone che ami. Avrai energia più che sufficiente per recuperare le chiamate, i messaggi, le e-mail e le chat video con le persone che vogliono sentire la tua opinione.

CAPRICORNO OROSCOPO DEL WEEK-END DAL 20 FEBBRAIO AL 21 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del weekend Capricorno : Il Gran Maestro Saturno, il tuo pianeta dominante, si unisce a uno stellium di pianeti nella tua seconda casa degli affari materiali e trina l'energica Luna Gemelli nella tua sesta casa di salute, abitudini, benessere e lavoro. Mercury va direttamente sabato, il che crea un'opportunità perfetta per riflettere su ciò che hai imparato durante il suo periodo retrogrado, soprattutto perché si applica a ciò che apprezzi di più, comprese le tue finanze e l'occupazione.

ACQUARIO OROSCOPO DEL WEEK-END DAL 20 FEBBRAIO AL 21 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del weekend Acquario: La vivace Luna Gemelli attiva la tua quinta casa di espressione creativa, passione e amore e si armonizza con i tuoi pianeti natali in Acquario e trigona lo stellium dei pianeti in Acquario nella tua prima casa del sé. Mentre Mercurio va direttamente, hai l'opportunità di riflettere su ciò che hai imparato su te stesso e sulla tua vita durante il suo periodo retrogrado, nonché su come intendi applicare queste lezioni andando avanti.

PESCI OROSCOPO DEL WEEK-END DAL 20 FEBBRAIO AL 21 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del weekend Pesci : Sei già un concentrato di energia mistica, ma lo stellium dei pianeti nella tua dodicesima casa di sogni, visioni e vicende mistiche aggiunge più carburante a quel falò! La Luna Gemelli nella tua quarta casa di sentimenti viscerali e profonda conoscenza, trigono lo stellium della dodicesima casa, ti trasforma in una parabola satellitare dell'intuizione e della percezione psichica. Con Mercury diretto, hai la possibilità di riflettere su ciò che hai imparato durante il suo retrogrado e decidere come applicarlo.