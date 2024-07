Oroscopo weekend 20 luglio e 21 luglio 2024 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 20 luglio e 21 luglio 2024: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 20 luglio e domenica 21 luglio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 20 LUGLIO – 21 LUGLIO 2024

Oroscopo del week-end Ariete : Un allineamento Marte-Nettuno potrebbe offrire un'ultima possibilità di venire in soccorso di una persona in difficoltà. Mettere in pratica la compassione potrebbe richiedere di aiutarla contribuendo con denaro o altre risorse. La tua finestra di opportunità si sta chiudendo. Ti farai avanti o ti ritirerai? Più tardi, il tuo sovrano, Marte, entra in Gemelli, energizzando la tua mente e le tue capacità comunicative. Fino al 4 settembre, sarai schietto e desideroso di affermare le tue opinioni. Frena la voglia di litigare con le persone che ti circondano, inclusi fratelli e vicini. Se le tue idee sono valide, non dovresti dover alzare la voce per farti sentire. Poiché la tua motivazione è alta, puoi fare molti progressi con le attività legate alla comunicazione.

TORO OROSCOPO WEEK-END 20 LUGLIO - 21 LUGLIO 2024

Oroscopo del weekend Toro : Un allineamento Marte-Nettuno potrebbe fornire un'ultima possibilità di ispirare un amico o un gruppo ad andare avanti con un progetto visionario. Saprai esattamente cosa dire e fare per motivare gli altri. È un momento del tipo "ora o mai più". Più tardi, Marte intraprendente entra nei Gemelli e nella tua casa dei guadagni. Fino al 4 settembre, ci sarà una maggiore attività finanziaria, tra cui più spese, più uscite e una ricerca più aggressiva per acquisire le cose che desideri. Potresti non renderti conto di quanti soldi stai uscendo finché non inizieranno ad arrivare le bollette. Tieni d'occhio il tuo conto in banca. Potrebbero sorgere conflitti su denaro o beni, quindi tieni registri accurati e conserva le ricevute.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 20 LUGLIO – 21 LUGLIO 2024

Oroscopo del weekend Gemelli : Perché preoccuparsi di chi è sotto i riflettori quando puoi dirigere lo spettacolo dal backstage? Quando Marte e Nettuno si allineano, puoi esercitare influenza da dietro le quinte, ma non c'è un momento da perdere. Non passerà molto tempo prima che i tuoi piani siano visibili al mondo. Più tardi, quando il guerriero Marte entrerà nel tuo segno, sarai in grado di prendere le decisioni. Fino al 4 settembre, avrai l'energia, il coraggio e la motivazione necessari per perseguire i tuoi obiettivi. Sarai un parlatore veloce e un multitasking veloce che è desideroso di andare avanti. Essere impazienti e di fretta può portare a incidenti e creare conflitti con gli altri. Sappi quando tirare i freni.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 20 LUGLIO - 21 LUGLIO 2024

Oroscopo del weekend Cancro : Ascolta il consiglio di un amico che ti spinge a perseguire i tuoi sogni. Ciò che accadrà in futuro è in parte determinato da ciò che fai nel momento presente. Un allineamento Marte-Nettuno segnala che potrebbe essere la tua ultima possibilità di mettere in moto le cose. Agisci finché sei ancora in tempo. Più tardi, il guerriero Marte entra nei Gemelli astuti e nella tua casa di esilio. Fino al 4 settembre, tutta l'azione si svolgerà dietro le quinte. Potresti sentirti frustrato quando non riesci a fare grandi mosse o non ricevi credito per i tuoi sforzi. Questo periodo sarà meglio speso orchestrando mosse furtive a porte chiuse. Non devi essere in prima linea per esercitare la tua influenza.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 20 LUGLIO – 21 LUGLIO 2024

Oroscopo del weekend Leone : Non c'è un momento da perdere quando si tratta di agire per realizzare un sogno di carriera. Un allineamento Marte-Nettuno ti invita a dare il massimo. La tua finestra di opportunità sta per chiudersi, quindi datti da fare! Più tardi, il guerriero Marte entra nei Gemelli amichevoli e nella tua casa della comunità. Fino al 4 settembre, sarai super assertivo quando si tratta di creare le connessioni che desideri e di entrare in contatto con gruppi che rappresentano i tuoi interessi. Non essere troppo aggressivo e non comportarti in modi che provochino il confronto. A volte, puoi essere aggressivo e eccessivamente competitivo. Se vuoi fare amicizia e non nemici, dovrai moderarti.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 20 LUGLIO - 21 LUGLIO 2024

Oroscopo del weekend Vergine : La finestra si sta chiudendo su un'opportunità per creare la tua partnership ideale. Che sia romantica o professionale, ti consigliamo di dare il massimo mentre Marte e Nettuno si allineano. Se entrambe le parti sono sulla stessa pagina, potrebbe essere la coppia perfetta. Più tardi, il guerriero Marte entra nei Gemelli e nella tua casa delle aspirazioni. Fino al 4 settembre, sarai super assertivo nel perseguimento dei tuoi obiettivi professionali e desideroso di raggiungere la tua prossima pietra miliare. Quando sei così eccitato, non permetterai a nessuno o a niente di impedirti di andare avanti. Non lasciare che tattiche aggressive macchino la tua reputazione o invitino l'opposizione. Crea alleati, non nemici. Avrai bisogno di supporto per arrivare dove vuoi andare.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 20 LUGLIO - 21 LUGLIO 2024

Oroscopo del weekend Bilancia : Con l'allineamento del guerriero Marte e del visionario Nettuno, non basta avere un sogno. Devi essere pronto ad agire. Fai quello che puoi per far partire la palla. Non c'è un momento da perdere. Più tardi, Marte entra nei curiosi Gemelli e nella tua casa dell'esplorazione. Fino al 4 settembre, sarai in cerca di un modo per ampliare i tuoi orizzonti mentali e fisici. Viaggi avventurosi e incursioni animate nell'istruzione superiore e nella spiritualità potrebbero essere presenti nei tuoi piani. Sarai veloce a difendere ciò in cui credi e a difendere i tuoi ideali. Le opinioni provocatorie possono suscitare conflitti, quindi fai attenzione a ciò che dici. Le questioni legali dovranno essere gestite con cura.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 20 LUGLIO – 21 LUGLIO 2024

Oroscopo del weekend Scorpione : Un allineamento Marte-Nettuno ti invita a scendere in campo e ad agire d'impulso romantico. Questa potrebbe essere la tua ultima opportunità di fare una mossa. Ti penti solo delle occasioni che non hai colto. Scatenati! Più tardi, il guerriero Marte entra nei Gemelli e nella tua casa dell'intimità. Fino al 4 settembre, la ricerca di incontri appassionati sarà al primo posto. La tua leggendaria libido è già alta. Questo ingresso planetario promette di aggiungere più benzina sul fuoco. Il sesso può essere il tuo modo di forgiare connessioni significative. Se stai cercando qualcosa di più di un'avventura, dovrai temperare la tua libido con l'amore.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 20 LUGLIO - 21 LUGLIO 2024

Oroscopo del weekend Sagittario: Con l'allineamento di Marte e Nettuno, un'azione rapida può avvicinarti al raggiungimento di un sogno di casa e famiglia. Se sai cosa vuoi, fallo. La tua finestra di opportunità si chiuderà presto. Preparati a fare il passo successivo. Più tardi, Marte entra nei socievoli Gemelli e nella tua casa della partnership. Fino al 4 settembre, perseguirai coraggiosamente le relazioni romantiche e professionali che desideri. Sarai anche entusiasta di collaborare per raggiungere un obiettivo comune. In amore e negli affari, la collaborazione non sarà sempre facile. Evita di essere competitivo e conflittuale e tieni a freno il tuo ego. Otterrai di più quando lavori in armonia con un partner piuttosto che contro di lui.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 20 LUGLIO - 21 LUGLIO 2024

Oroscopo del weekend Capricorno : Il determinato Marte sincronizzato con l'intuitivo Nettuno nella tua casa della comunicazione ti invita a perseguire l'intuizione psichica che desideri. Il tempo stringe per risolvere una questione importante. Chiedi al tuo sensitivo di riferimento di darti delle risposte finché sei ancora in tempo. Più tardi, Marte entra nei Gemelli multitasking e nella tua casa del lavoro. Fino al 4 settembre, la tua motivazione e la tua determinazione saranno elevate, consentendoti di destreggiarti tra più progetti contemporaneamente. È un momento eccellente per affrontare compiti che richiedono molto lavoro e che normalmente eviterai. Più lavoro può significare più stress, quindi dovrai essere ugualmente motivato a prenderti cura di te stesso. Se non lo fai, un momento di stanchezza potrebbe seguire questo periodo di alta produttività

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 20 LUGLIO - 21 LUGLIO 2024

Oroscopo del weekend Acquario : Un dilemma finanziario potrebbe richiedere una soluzione creativa. Esita e probabilmente perderai il tuo momento. Marte motivato che si sincronizza con l'immaginativo Nettuno nella tua casa delle risorse ti invita ad agire finché c'è ancora tempo per volgere le cose a tuo favore. Più tardi, Marte entra nei Gemelli e nella tua casa della creatività, degli appuntamenti e dell'intrattenimento. Fino al 4 settembre, porterai una spinta enorme alla ricerca di persone e attività che ti interessano. Se c'è competizione nel quadro, sarai ancora più motivato a intensificare il tuo gioco. Presta attenzione ai segnali che gli altri inviano e fai attenzione a non esagerare. Puoi essere molto più intenso di quanto pensi.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 20 LUGLIO - 21 LUGLIO 2024

Oroscopo del weekend Pesci : Avrai l'energia e la motivazione necessarie per agire su un'idea creativa mentre il guerriero Marte si sincronizza con il visionario Nettuno nel tuo segno. Credi in te stesso mentre porti avanti il ​​tuo piano. Fai il passo successivo prima che la tua finestra di opportunità si chiuda. Più tardi, Marte entra nei Gemelli e nel tuo regno domestico. Fino al 4 settembre, porterai una spinta tremenda alle preoccupazioni domestiche e familiari e farai il necessario per mettere in ordine la tua vita privata. Non tutti apprezzeranno la tua energia frenetica. I familiari e i coinquilini, così come gli amministratori di proprietà e i riparatori, potrebbero non vedere l'urgenza di soddisfare le tue richieste. Sii consapevole dei desideri degli altri. Ci vorrà cooperazione per raggiungere i tuoi obiettivi.