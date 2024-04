Oroscopo weekend 6 aprile e 7 marzo 2024 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 6 aprile e 7 marzo 2024: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 6 APRILE – 7 APRILE 2024

Oroscopo del week-end Ariete : Mentre Venere nel tuo segno si sincronizza con l’avvincente Plutone nella tua casa della comunità, il fascino sarà la tua migliore risorsa. Con un po' di gentile persuasione, farai mangiare dalle tue mani un amico o un conoscente. È la serata perfetta per socializzare con la tua squadra. La tua vibrazione magnetica attirerà persone intriganti nella tua orbita. Prima di uscire per fare qualcosa di divertente, potresti dover assistere una persona cara. Mentre il sole nel tuo segno quadra la premurosa Cerere, potresti sentirti gravato da un obbligo familiare. A volte, devi presentarti per una persona bisognosa, anche se può essere un inconveniente. È probabile che le persone prestino attenzione a come rispondi.

TORO OROSCOPO WEEK-END 6 APRILE - 7 APRILE 2024

Oroscopo del weekend Toro : La Luna nell'ardente Sagittario e la vostra casa dell'intimità possono risvegliare sentimenti intensi. Non ti accontenterai di interazioni superficiali. Desidererai una connessione significativa che scateni la trasformazione interiore e ti faccia sentire veramente vivo. La luna che si sincronizza con il sole nel tuo regno subconscio segnala che sarai nella tua zona di comfort quando ti connetterai a un livello profondo. Cerca la compagnia di una persona con cui ti senti a tuo agio nel condividere i tuoi segreti. Ci vuole una fiducia enorme per aprirsi. Se non ce l'hai con un compagno, potresti sentirti incompreso quando il sole e lo stoico Saturno si scontrano. Non puoi affrettare l'intimità emotiva.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 6 APRILE – 7 APRILE 2024

Oroscopo del weekend Gemelli : Mentre Venere si allinea con l'ossessivo Plutone, vorrai realizzare la tua visione della relazione ideale. È positivo avere un progetto per attirare ciò che desideri, ma non è saggio avere regole scritte nella pietra. Sii aperto all’esplorazione di ciò che l’universo ti offre. Può essere vantaggioso ampliare la propria visione. Alcuni Gemelli potrebbero essere insoddisfatti della loro vita sessuale poiché il sole si scontra con la nutrice Cerere. Una relazione potrebbe non riuscire a fornire la cura o la sicurezza di cui hai bisogno. Discuti e chiedi ciò di cui hai bisogno. Per i single, la mancanza di intimità può farti sentire trascurato. Abbracci e massaggi sono la cosa migliore.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 6 APRILE - 7 APRILE 2024