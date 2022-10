Oroscopo del weekend 7 ottobre e 9 ottobre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 7 ottobre e 9 ottobre: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 7 ottobre e domenica 9 ottobre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 7 OTTOBRE – 9 OTTOBRE 2022

Oroscopo del week-end Ariete : La Luna dei Pesci di venerdì ti incoraggia a scrivere i tuoi sogni e meditare per un po'. Quella notte, la luna quadra il tuo sovrano, Marte, generando intensità emotiva. Tieni duro. Una volta che la luna si sposta in Ariete e si unisce a Giove, sei a casa libero. La luna piena di domenica in Ariete illumina la tua piena gloria, quindi cogli l'occasione per celebrare la tua vita e i tuoi successi.

TORO OROSCOPO WEEK-END 7 OTTOBRE - 9 OTTOBRE 2022

Oroscopo del weekend Toro : La Luna dei Pesci di venerdì nella tua undicesima casa si unisce a Nettuno, incoraggiandoti a trascorrere del tempo con i tuoi amici. Se Nettuno ha la meglio su di te e finisci per divertirti troppo, chiama un giro in condivisione. Domenica, la luna piena dell'Ariete nella tua dodicesima casa dei sogni e degli affari mistici si oppone al tuo pianeta dominante, Venere in Bilancia. Il tuo desiderio di una relazione può portare a scelte discutibili, quindi fai attenzione. Un sensitivo dell'amore può aiutarti.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 7 OTTOBRE - 9 OTTOBRE 2022

Oroscopo del weekend Gemelli: La Luna dei Pesci si unisce a Nettuno, illuminando il tuo settore di carriera. Fidati del tuo intuito quando si tratta di un'opportunità professionale. Il quadrato dalla luna a Marte in Gemelli ti colpisce. Non lasciare che la frustrazione ti porti a fare qualcosa di cui ti pentirai. La Luna dell'Ariete si unisce a Giove sabato. Questo, combinato con la luna piena di domenica, ti aiuta a capire quanto sei fortunato. Conta e celebra le tue benedizioni.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 7 OTTOBRE - 9 OTTOBRE 2022