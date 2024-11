Oroscopo weekend 9 novembre e 10 novembre 2024 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 9 novembre e 10 novembre 2024: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 9 novembre e domenica 10 novembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 9 NOVEMBRE – 10 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del week-end Ariete : Come funziona il tuo approccio agli appuntamenti e alle relazioni? Produce il risultato desiderato? Mentre l'amorevole Venere si scontra con il disilluso Nettuno nella tua casa dell'auto-distruzione, potresti aver bisogno di rivalutare le tue regole di relazione. È esasperante quando restare fedele alle tue convinzioni non ti porta al nirvana della relazione. Una serie di successi potrebbe significare che niente ti può fermare. Non essere riluttante a buttare via il tuo regolamento e a ricominciare da capo. Di cosa hai bisogno per coesistere felicemente con un partner? Nota che bisogni e desideri non sono la stessa cosa. Fai attenzione a dove i due si sovrappongono e crea una nuova visione per la partnership.

TORO OROSCOPO WEEK-END 9 NOVEMBRE – 10 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Toro : Un incontro romantico potrebbe non essere all'altezza delle tue aspettative, poiché la calorosa Venere nella tua casa dell'intimità si scontra con il disilluso Nettuno. Tu e il tuo interesse amoroso potreste avere idee diverse su cosa significhi il vostro tempo insieme. Potrebbe essere intelligente avere un cuore a cuore prima di andare a letto. Sapere quali sono le intenzioni e le aspettative dell'altra persona ti consente di decidere quanto vuoi essere coinvolto. Cercare approvazione nel sesso può essere un segnale di debolezza. Solo perché qualcuno si mette con te, non significa che voglia avere una relazione.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 9 NOVEMBRE – 10 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Gemelli : Potresti sentirti deluso dal tuo stato di relazione, poiché l'amorevole Venere nella tua casa della partnership si scontra con il disincantatore Nettuno. Alcuni Gemelli potrebbero avere dubbi sui sentimenti o le intenzioni del partner, mentre altri potrebbero essere più preoccupati dell'opinione pubblica e di ciò che pensano i loro amici e familiari. Che tu sia single o in coppia, non è saggio lasciare che le opinioni degli altri sul tuo stato di relazione influenzino i tuoi pensieri o le decisioni che prendi. Ciò che conta di più è che la tua connessione funzioni per te. Se sei single e non hai ancora incontrato la tua persona, mantieni la fede. Solo perché non è successo finora, non significa che una relazione felice non faccia parte del tuo destino.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 9 NOVEMBRE - 10 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Cancro : Puntare a ciò che promette di essere glamour o facile potrebbe rivelarsi una delusione. Guarda oltre l'aspetto scintillante prima di accettare una nuova opportunità o un nuovo compito. Mentre la Venere inattiva nella tua casa del lavoro si scontra con il fantasioso Nettuno, niente è così favoloso come sembra. Alcuni Cancro potrebbero disinnamorarsi del loro lavoro o di un progetto se non riesce a essere all'altezza delle aspettative. Anche l'incarico più entusiasmante probabilmente comporta occuparsi di compiti che non ti piacciono. La disillusione di oggi potrebbe essere dimenticata domani se ti concentri su ciò che funziona.



LEONE OROSCOPO WEEK-END 9 NOVEMBRE – 10 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Leone : La gelosia e l'insicurezza possono essere innescate quando l'amorevole Venere e il disincantatore Nettuno si scontrano nelle tue zone di appuntamenti e intimità, facendoti sospettare del tuo partner o di una persona che stai iniziando a conoscere. Se cerchi una ragione per giustificare la tua paranoia, sei destinato a trovare qualcosa che puoi trasformare in un motivo di preoccupazione. A meno che non ci siano valide incongruenze nel comportamento di qualcuno, non è saggio mettere in dubbio il suo interesse o la sua lealtà. Invece di trarre conclusioni affrettate e dire basta immediatamente, sii curioso di sapere cosa ti fa sentire vulnerabile. Avvicinarsi a qualcuno è destinato a scatenare le tue insicurezze. È tuo compito impedirgli di sabotare la tua felicità.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 9 NOVEMBRE - 10 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Vergine : Potresti chiederti se il gusto del tuo partner sia all'altezza dei tuoi standard esigenti, mentre la Venere in cerca di bellezza nel tuo regno domestico si scontra con il confuso Nettuno. Probabilmente hai un'immagine del tuo arredamento ideale e di come tutti gli elementi si incastrano tra loro. Sei anche ordinato e organizzato. Se il tuo interesse amoroso è disordinato o ha gusti discutibili, è probabile che ti faccia riflettere. Se condividete uno spazio abitativo o avete intenzione di farlo in futuro, dovrete trovare una soluzione. Trasformare una preoccupazione superficiale in un fattore decisivo potrebbe indicare che non sei così serio con una persona come affermi di essere. Essere in una relazione impegnata richiede di accettare il buono e il cattivo.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 9 NOVEMBRE - 10 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Bilancia : Dire a qualcuno ciò che pensi che voglia sentirsi dire può appianare una situazione imbarazzante, dato che il tuo sovrano, Venere, nella tua casa della comunicazione, si scontra con il losco Nettuno. Un po' di adulazione può essere innocua, ma non dovresti arrivare al punto di dire una bugia sfacciata. Che l'argomento sia amore o denaro, è meglio non illudere una persona. Se la situazione fosse al contrario, non vorresti che qualcuno ti facesse delle belle parole e aumentasse le tue aspettative. Vorresti che fossero onesti e diretti. Tendi a fare di tutto per evitare il confronto. Se non riesci a essere onesto, potrebbe essere meglio non dire nulla.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 9 NOVEMBRE – 10 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Scorpione : Sai che i soldi non possono comprare l'amore. Tuttavia, quando la Venere viziata nella tua zona di guadagni si scontra con Nettuno che crea fantasie, non ti impedirà di provarci. Un regalo costoso, un appuntamento sfarzoso o altri vantaggi sono destinati a catturare l'attenzione di una persona. Se sta con te per le ragioni sbagliate, potrebbe perdere interesse quando i vantaggi finiscono. Allo stesso modo, non dovresti prendere l'abitudine di usare regali o soldi per far sì che i tuoi figli si comportino come vuoi tu. È bello premiare i loro successi, ma non dovresti cercare di comprare amore o lealtà. Pensaci due volte prima di lasciare che qualcuno ti manipoli con vantaggi materiali. Se puoi essere comprato, puoi essere comandato.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 9 NOVEMBRE - 10 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Sagittario: Mentre Venere, attenta all'immagine, attraversa il tuo segno, tendi a preoccuparti del tuo aspetto. Di conseguenza, farai di tutto per fare colpo. Venere che si scontra con l'eccentrico Nettuno ti mette in guardia dal seguire un look che non ti si addice del tutto. È emozionante avventurarsi oltre la tua zona di comfort della moda e provare cose nuove. Tuttavia, dovresti evitare di copiare un look che ti mette a disagio o che non si adatta al tuo tipo di corpo. Non è sempre saggio seguire le tendenze o vestirsi per soddisfare le aspettative degli altri. La tua bellezza brillerà quando sceglierai un taglio che ti fa sentire autenticamente te stesso. Domande? I consigli di un amico attento alla moda possono aiutarti a trovare il tuo stile.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 9 NOVEMBRE - 10 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Capricorno : Una voce sulla tua vita amorosa potrebbe far scompigliare le lingue mentre Venere nella tua casa dell'autodistruzione si scontra con il losco Nettuno nella tua zona di comunicazione. Fai attenzione a ciò che pubblichi sui tuoi social. Non rivelare informazioni che non vuoi che nessuno sappia. Anche se la tua vita amorosa è piuttosto tranquilla, qualcuno potrebbe interpretare male le tue circostanze e trasmettere informazioni false. Se hai qualcosa da nascondere, tienilo nascosto alle persone a cui piace spifferare tutto. In alternativa, qualcosa che senti sul tuo interesse amoroso potrebbe farti mettere in dubbio ciò che sta facendo, o una conversazione con lui potrebbe metterti in allerta. Controlla i fatti prima di trarre conclusioni affrettate.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 9 NOVEMBRE - 10 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Acquario : La socievole Venere nella tua casa della comunità che si scontra con il disincantato Nettuno può farti sentire deluso da un'amicizia. Una disputa su soldi o beni potrebbe essere la causa. Prestare e prendere in prestito può essere problematico perché non tutti condividono i tuoi valori e rispetteranno le cose che sono importanti per te. Anche la gelosia per la relazione di qualcuno, i beni che possiede o quanti soldi guadagna può creare un'atmosfera negativa. Non lasciare che l'invidia crei una spaccatura tra te e una persona a cui tieni. Aspetta e guarda cosa succede prima di decidere che ci sono differenze inconciliabili tra te e un amico.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 9 NOVEMBRE - 10 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Pesci : Non c'è tempo per essere nervosi e dubitare di te stesso quando sei sotto i riflettori. Mentre l'adorabile Venere in cima al tuo grafico si scontra con il confuso Nettuno nel tuo segno, potresti chiederti se sarai nel modo giusto. Essere in compagnia di qualcuno che speri di impressionare può essere snervante. Non devi fare una performance impeccabile. Fai semplicemente del tuo meglio. Essere vulnerabili può essere spaventoso. Tuttavia, esporsi è l'unico modo per incontrare persone e mostrare al mondo cosa sai fare.