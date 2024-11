Forza Italia: "Usa nostro partner storico e lo sarà ancor di più con Trump presidente"

"E' importante verificare quale sarà la posizione degli Stati Uniti sulle crisi che colpiscono soprattutto l'Europa, non solo quella Ucraina ma anche l'infuocata situazione in Medio Oriente"



"Siamo soddisfatti della vittoria di Donald Trump". Lo afferma ad Affaritaliani.it Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, commentando l'esito delle elezioni presidenziali Usa. "Gli Stati Uniti sono un nostro partner storico e lo sarà ancor di più con Trump presidente. Sono la più grande democrazia al mondo e un esempio per tutti. La vittoria di Trump ha dimostrato tra gli americani lo scarso appeal di Joe Biden e della sua vice Kamala Harris. Il candidato repubblicano addirittura ha vinto nettamente anche nel voto popolare facendo meglio del 2016, quando andò per la prima volta alla Casa Bianca. Un successo chiaro e limpido".



"Ora - sostiene il presidente dei deputati di Forza Italia - è importante verificare la relazione che si instaurerà con l'Europa e quale sarà la posizione degli Stati Uniti sulle crisi che colpiscono soprattutto il nostro Continente, non solo quella Ucraina ma anche l'infuocata situazione in Medio Oriente", conclude il presidente dei deputati di Forza Italia Barelli.