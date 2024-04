Paolo Renis di Villa ReNoir e il prestigioso riconoscimento

Paolo Renis, fondatore dell’esclusivo Brand ReNoir e della location Villa ReNoir e stimato imprenditore dell’intrattenimento, lo scorso 28 marzo è stato premiato, durante un incontro conviviale con il gotha dell’imprenditoria, tenutosi presso il Golf Club di Lainate. A Paolo è andato il prestigioso riconoscimento del Diploma di Laurea Honoris Causa in Economia e Gestione Aziendale con specializzazione in Tecnica Industriale e Commerciale rilasciato dal Magnifico Rettore Stefano Masullo della Facoltà di Scienze Aziendali ed Economiche di I.S.F.O.A Libera e Privata Unitelematica di Diritto Elvetico. Il conseguimento della Laurea, per Renis arriva dopo una lunga e onorata carriera. Un riconoscimento, che premia le capacità e potenzialità di Paolo nell’impresa dell’intrattenimento e dei grandi eventi, ma che riconosce, anche, l’unicità del format di Villa ReNoir, che si distingue da altre location, perché abbraccia diversi tipi di intrattenimento con una storia lunga 25 anni.

È stato premiato con un prestigioso riconoscimento. Che emozione ha provato?

«Ricevere questo premio da parte di I.S.F.O.A mi ha riempito di orgoglio! Oltre al riconoscimento in sé è stato bellissimo avere la possibilità di condividere questa esperienza, con chi ha fatto la storia dell’imprenditoria italiana e con artisti di rilievo internazionale come il critico d’arte Francesco Garofalo. Questo incontro ci ha dato l’opportunità di conoscerci e scambiare opinioni».

Come sta cambiando il settore degli eventi?

«Oggi, il mondo dell’intrattenimento sta cambiando pelle, la discoteca come punto d’incontro non funziona più, le persone hanno abbandonato da tempo questo tipo di proposte perché prive di contenuti emozionali. Noi da 25 anni diamo vita a quello che oggi cercano di attuare tutti, il famoso Dinner Show, le grandi cene spettacolo, dove l’allegria incontra il gusto delle nostre primizie culinarie e la musica esaltata da un animazione ed un intrattenimento che coinvolge tutti gli ospiti. . Villa ReNoir da anni ormai, a Milano e nel nord Italia è diventato il locale pilota in tal senso».

Come nasce l’idea per creare un evento?

«Di solito l’evento appartiene sempre a qualche idea un po’ bizzarra. Nasce dalla voglia di stupire prima noi stessi e poi gli altri. Ad esempio, se parliamo della nostra Cena in acqua, è nata un po’ come uno scherzo. Una volta chiesi agli sposi di fare una pazzia originale, “il taglio della torta nuziale” in acqua e vedendo poi le foto scattate durante quel momento, con tutti i bellissimi riflessi dell’acqua mi venne l’idea di organizzare le cene in acqua. Sembrava un’idea assurda, invece si è rivelata vincente, tanto da diventare un evento internazionale, che ha realizzato 550 milioni di visualizzazioni sui vari social nel mondo».

Quali sono i momenti più particolari a livello coreografico e scenografico?

«Noi realizziamo diverse situazioni. Per esempio, ad Halloween, come a Natale, San Valentino e altre ricorrenze trasformiamo la nostra location, in un vero e proprio set cinematografico a tema, creando degli spazi molto grandi, dove, in 30.000 mq, la location è arricchita della scenografia perfetta».

Ci sono altri eventi di tendenza oggi?

«Facciamo eventi internazionali, che si possono vedere nelle piazze, come il pianoforte sospeso in aria o gli spettacoli aerei e acrobatici, ai quali, quest’anno aggiungeremo uno show già fatto a Dubai, con degli acrobati sospesi in aria su una gru a 30 metri di altezza, che affaccia sull’acqua. Gli artisti faranno uno spettacolo aereo, vestendo abiti molto importanti. I colori del cielo e i riflessi dell’acqua, uniti alla bravura degli artisti rendono lo show indimenticabile».

Qual è il fattore più importante nel contesto degli eventi?

«Creare un’emozione. Conta ciò che lascia a qualcuno, quello che rimane. Il gusto è importante, come lo è l’impatto visivo, ma l’emozione che uno poi si porta a casa, dopo aver partecipato all’evento è fondamentale. Quando si lascia un’emozione forte e piacevole a qualcuno, non la dimenticherà più e l’assocerà al luogo e al momento in cui l’ha vissuta. Inoltre, l’emozione se autentica e speciale, viene spesso condivisa con i propri amici e conoscenti e questo diventa il veicolo più potente per la pubblicità».