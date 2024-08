Parigi 2024, Errani-Paolini doppio d'oro. E per Paltrinieri (con la febbre) medaglia incredibile nei 1500

Parigi 2024, Errani e Paolini oro nel doppio femminile

Sara Errani e Jasmine Paolini medaglia d'oro nel doppio femminile di tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le azzurre battono in finale Mirra Andreeva e Diana Shnaider, russe presenti ai Giochi come atlete indipendenti, per 1-6, 6-2, 10-x . E' il primo oro del tennis azzurro nella storia dei Giochi, il settimo della spedizione azzurra a Parigi, dove l'Italia ha conquistato sinora 21 medaglie: 7 ori, 9 argenti, 5 bronzi.

Il match

Le azzurre faticano a ingranare, il servizio di Errani balbetta nel quarto game e arriva il break: russe avanti 3-1. Le traiettorie mancine di Shnaider creano problemi alla coppia italiana e in particolare a Paolini, che ritrova il ritmo e annulla due pesantissime palle break nel sesto game (2-4). Sotto 2-5, Errani rientra negli spogliatoi per un trattamento medico. L'azzurra torna in campo dopo la pausa e si presenta al servizio: 0-40, alle russe basta la prima chance per chiudere il set per 6-2. La coppia tricolore comincia bene il secondo set: break immediato, allungo e Italia avanti (2-0). Le azzurre hanno altre 3 palle break per ipotecare il parziale, ma non riescono a scappare (1-2). L'allungo è solo rinviato, Shnaider al servizio va in tilt e la fuga è servita: Paolini e Errani avanti 4-1 con 2 break di vantaggio. Il team italiano ha il pieno controllo del gioco, Andreeva sparacchia il rovescio in rete e cede ancora il servizio: 6-1, si va al super tie-break per decidere il terzo set e assegnare l'oro. Le azzurre partono forte (2-0), ma non scappano (2-2). Errani e Paolini rimettono la freccia (4-2) e allungano (7-3) prima del parziale recupero russo (7-5). Il punto dell'8-5 è da brividi: Errani apre con un servizio da sotto, Shnaider recupera tutto prima della chiusura azzurra. Il traguardo sembra vicino, ma arrivano 2 errori (8-7) che rimettono tutto in discussione. Paolini ha a disposizione 2 servizi. Errani fa muro a rete, Shnaider sbaglia: 9-7. Andreeva sbaglia, 10-0: Paolini e Errani medaglia d'oro.

Parigi 2024: Paltrinieri, 'sono contentissimo, avevo la febbre da tre giorni'

"Sono contentissimo perché essere a podio nei 1500, che da sempre è la gara che sento più mia, è stupendo". Commenta così, ai microfoni della Rai, Gregorio Paltrinieri l'argento vinto ai Giochi olimpici di Parigi 2024 nei 1500 stile libero, la stessa distanza in cui aveva vinto l'oro a Rio. "Ho fatto, secondo me, lo stesso tempo con cui avevo vinto a Rio otto anni fa, e anche questo è incredibile", dice ancora il capitano degli azzurri del nuoto. Nel merito della gara, il nuotatore dice: "Mi sono trovato un po' impreparato a vedere Bobby scappare così forte, mi aspettavo che fosse più Danny a partire forte. Ho cercato di stare al suo ritmo, e credo di avercela fatta per quasi tutta la gara. Poi dopo, negli 50, sapevo che lui è fortissimo, però insomma sono veramente contento". "E' la quinta medaglia olimpica, è incredibile - continua ancora Paltrinieri, atleta del Gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato -. L'ho già detto più volte, ma non ci avrei scommesso. Ogni volta che finisce un'Olimpiade penso che a quella dopo non ci arriverò. L'ho pensato a Rio, l'ho pensato a Tokyo e invece sono qui, quindi sono veramente senza parole".

I segreti del successo? "Tanta concentrazione, tutti i giorni, è quello che fa la differenza. Sono sempre stato molto costante, ci sono i momenti difficili, è vero, però ho sempre continuato a credere in me stesso, in quello che potevo fare, e quindi questo ha fatto la differenza". Per lui, però, non è ancora finito, perché "mancano ancora i 10 km", ricorda. "Adesso qualche giorno di riposo, sono stati giorni super impegnativi mentalmente e fisicamente. Sono tre giorni che ho la febbre, credo da stress, da energie nervose consumate a fare tutte queste gare, quindi devo un attimo riprendermi - conclude Paltrinieri -. Mi misuravo la febbre fino a un'ora prima di entrare in acqua, quindi è stato veramente tutto molto molto difficile, dal giorno dopo Tokyo fino a dieci minuti prima della gara. Sono veramente contento".

Parigi 2024: nuoto, Paltrinieri conquista l'argento nei 1500 stile libero

Gregorio Paltrinieri è nella storia. Il capitano del nuoto azzurro conquista l'argento nei 1500 stile libero ai Giochi olimpici di Parigi 2024, salendo per la quinta volta sul podio in una rassegna a cinque cerchi, la prima volta per un nuotatore italiano. Nella gara de La Defense Arena, Bobby Finke, statunitense e campione olimpico, con il tempo di 14:30.67 ritocca il record mondiale che apparteneva a Yang Sun dal 2012. Medaglia di bronzo all'irlandese Daniel Wiffen.

Parigi 2024: Djokovic, 'ho dato il cuore per questo oro, contro Musetti avevo pensieri'

E' un Novak Djokovic che piange di gioia quello che ha appena conquistato la medaglia d'oro, la sua prima, ai Giochi olimpici di Parigi 2024. "Ho dato cuore e anima per questo oro, il mio primo a 37 anni", ha detto il tennista serbo dopo essere corso in tribuna ad abbracciare la famiglia. "Sono scioccato - ha aggiunto il nuovo campione olimpico del singolare maschile del tennis -. E' stata una partita intensa, tre ore per soli due set...Abbiamo avuto tutti e due chance di break, ma e' giusto che in tutte e due i set siamo finiti al tie break". "Questa è la mia quinta Olimpiade, e non ero mai riuscito ad andare oltre la semifinale. Per questo contro Musetti avevo fatto certi pensieri...Ma una volta arrivato fin qui, ero meno nervoso perché pensavo che comunque una medaglia l'avrei presa. Certo, l'oro...", ha concluso Djokovic.

Tennis: solo quattro 'Career Golden Slam' prima di Djokovic

Il Career Golden Slam, o Grande Slam d'oro, appena conquistato da Novak Djokovic con la conquista dell'oro ai Giochi olimpici di Parigi è riuscito solo a quattro tennisti - due uomini e due donne - oltre al serbo. Prima del numero due al mondo, c'erano riusciti Rafael Nadal, che è salito sul gradino più alto del podio alle Olimpiadi di Pechino del 2008, Andre Agassi, che ha vinto invece l'edizione di Atlanta 1996, Steffi Graf, l'unica tennista ad aver completato il Golden Slam nel 1988, e Serena Williams, che ha vinto l'oro a Londra 2012 nel singolare.

Parigi 2024: tennis, Djokovic batte Alcaraz ed è medaglia d'oro

Novak Djokovic, a 37 anni, completa il Career Grande Slam conquistando la medaglia d'oro ai Giochi olimpici di Parigi 2024. Il tennista serbo, numero due al mondo, batte, dopo due ore e 52 minuti, Carlos Alcaraz, terzo del ranking, per 7-6 (7-3), 7-6 (7-2).

Parigi 2024: pallanuoto, Setterosa ko contro la Spagna, in bilico la qualificazione ai quarti

Il Setterosa perde anche contro la Spagna, per 13-11, nel girone dei Giochi olimpici di Parigi 2024. La qualificazione ai quarti di finale per le azzurre della pallanuoto, guidate da Carlo Silipo, passa dalla partita di stasera tra Francia e Grecia. Se le francesi dovessero perdere con otto gol di scarto, le italiane sarebbero eliminate.

Parigi 2024: ginnastica, D'Amato quinta nelle parallele, oro all'Algeria

L'azzurra Alice D'Amato chiude al quinto posto la finale delle parallele asimmetriche della ginnastica artistica ai Giochi di Parigi 2024 con il punteggio di 14.733. Gli esercizi, vicini alla perfezione, della 18enne algerina Kaylia Nemour che ottiene un punteggio record di 15.700 e regala il primo storico oro al paese nordafricano, della cinese Qiu Qiyuan che si aggiudica l'argento con 15.500, e quello molto buona della statunitense Sunisa Lee bronzo con 14.800, la tengono a distanza e le negano la gioia della medaglia per 67 millesimi con in mezzo anche la belga Nina Derwael, quarta con 14.766.