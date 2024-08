Pavia: maxi sequestro di 30mila falsi capi Made in Italy

La Guardia di Finanza di Pavia ha effettuato un importante sequestro di circa 30mila capi di abbigliamento etichettati falsamente come "Made in Italy", ma in realtà prodotti e importati dall'India e dalla Cina. L'operazione è avvenuta in un grande magazzino situato in Lomellina, dove i finanzieri hanno riscontrato l'irregolarità quasi totale dei capi presenti nel settore abbigliamento uomo/donna. Durante la perquisizione, sono stati scoperti oltre 250mila cartellini con false indicazioni di origine, pronti per essere apposti su altri capi.

Non solo abbigliamento, scoperti anche giocattoli pericolosi

Oltre ai capi di abbigliamento, sono stati sequestrati oltre 100mila giocattoli privi del marchio CE, che garantisce la sicurezza dei materiali per i bambini. Il valore totale della merce sequestrata ammonta a circa 1milione di euro. Questo importo avrebbe rappresentato il guadagno illecito per l'imprenditore coinvolto, il quale è stato segnalato alla Procura locale per frode commerciale. L'intervento della Guardia di Finanza ha così prevenuto la diffusione di prodotti contraffatti e potenzialmente pericolosi sul mercato.