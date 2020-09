Pirelli amplia la gamma di pneumatici All Season

Pirelli amplia la gamma “quattro stagioni” da usare tutti i mesi dell’anno, assecondando le richieste degli automobilisti che guardano con sempre maggior interesse a questa categoria di pneumatici. Le gomme all season sono dedicate a chi non ricerca performance estreme dalla propria vettura e non percorre molti chilometri nel corso dell’anno, ma cerca la sicurezza al volante sia d’estate sia d’inverno. Sono i pneumatici che tolgono qualsiasi preoccupazione al guidatore, il quale non deve pensare al cambio stagionale e se con tecnologia seal inside, neppure alle forature.

Una ricerca condotta per Pirelli ha evidenziato che circa l’85% degli automobilisti italiani li sta prendendo in considerazione per il prossimo cambio gomme, soprattutto chi vive in regioni non alpine. L’interesse è testimoniato anche dal livello di conoscenza, confermato dagli automobilisti: circa il 97% degli italiani dichiara di conoscerli.

NUOVE MISURE ALL SEASON PER MERCATO IN CRESCITA

Negli ultimi tre anni si è registrato un forte incremento dell’interesse da parte dei consumatori dei principali mercati europei nei pneumatici all season, portando i volumi del mercato di questi pneumatici a valori doppi nel 2019 rispetto a quelli registrati nel 2016. A fronte di questa crescente domanda, Pirelli amplia la gamma di pneumatici con 22 nuove misure - nei calettamenti tra i 16 e i 19 pollici - dei pneumatici Cinturato All Season Plus e Scorpion Verde All Season SF per il mercato del ricambio anche con tecnologia Seal Inside, la tecnologia Pirelli che consente di continuare la marcia anche in caso di forature. Con queste nuove misure, Pirelli arriva a coprire circa il 90% dei potenziali volumi di mercato di pneumatici all season.

GLI ALL SEASON AFFIANCANO IL MERCATO DEL CAMBIO STAGIONALE

L’utilizzo di pneumatici invernali è sempre raccomandato per vetture più performanti e per far fronte a condizioni climatiche più severe, ma con la gamma all season Pirelli ha voluto rispondere alle esigenze di un segmento di mercato che preferisce una soluzione unica e non l’alternanza pneumatici invernali/pneumatici estivi per stili di guida e modalità di utilizzo della vettura. Una scelta da parte questa tipologia di consumatori che negli ultimi anni è cresciuta molto in Europa, considerato che i pneumatici all season racchiudono in sé un equilibrio di prestazioni tra le caratteristiche di una gomma estiva e le peculiarità di una gomma invernale.

CINTURATO ALL SEASON PLUS

Per rispondere alle esigenze dei proprietari di auto che montano pneumatici tra i 15 e i 20 pollici e che desiderano muoversi in una dimensione di mobilità totale in un contesto urbano, senza preoccuparsi delle condizioni meteo e delle normative, Pirelli mette a disposizione il pneumatico Cinturato All Season Plus. Questa evoluzione della prima gamma Cinturato All Season possiede un particolare disegno battistrada direzionale, che consente un’ottimizzazione della capacità di espulsione dell’acqua, attraverso i due ampi canali longitudinali e laterali, riducendo notevolmente il fenomeno di acquaplano. Grazie all’ innovativo disegno, si ha un ridotto rumore, sia all’esterno del veicolo sia all’interno dell’abitacolo, a tutto vantaggio del piacere di guida. Un ulteriore tratto distintivo del nuovo Cinturato All Season Plus è rappresentato dalla tecnologia della lamellatura 3D: il disegno battistrada dell’All Season, infatti, è concepito in modo tale che su fondi asciutti o bagnati le lamelle 3D, ottimizzando il movimento del tassello, garantiscono migliori prestazioni in frenata e in curva, uniformando il profilo di usura della gomma e allungandone così la durata. In caso di fondi innevati, invece, aprendosi, i tasselli consentono di catturare i cristalli di neve, offrendo un’ottima tenuta di strada. Non a caso, l’All Season Plus è contraddistinto dal simbolo M+S ed anche da quello del fiocco di neve inserito nel profilo di una montagna a tre cime, che ne certificano l’assoluta sicurezza nelle condizioni invernali.

SCORPION VERDE ALL SEASON SF

Per chi possiede un Crossover o un SUV, Pirelli mette a disposizione lo Scorpion Verde All Season SF, il pneumatico adatto per l’estate e l’inverno, dotato del simbolo del fiocco di neve sui tre picchi, oltre alla marcatura M+S che garantisce la massima sicurezza nelle condizioni rigide dell’inverno. Il particolare disegno battistrada e la struttura delle lamelle permettono un’ottima tenuta di strada sia su neve sia su bagnato, con perfetta stabilità laterale, trazione e una bassa emissione di rumore. Completano le prestazioni di questa gomma l’alta resa chilometrica e la bassa resistenza al rotolamento, che permette di risparmiare il consumo di carburante.

CARRIER ALL SEASON

Completa la gamma per le quattro stagioni il pneumatico Carrier All Season dedicato ai Van e ai veicoli commerciali leggeri. Questa gomma possiede una grande maneggevolezza, alto chilometraggio, una buona resistenza al rotolamento e ottime prestazioni in ogni condizione. In più, il Carrier All Season raggiunge il più alto livello nella sua categoria nella sicurezza sul bagnato ed è dotato del simbolo M+S ed anche di quello del fiocco di neve inserito nel profilo di una montagna a tre cime per garantire buone prestazioni di guida in condizioni invernali moderate.

TECNOLOGIA SEAL INSIDE, NESSUNA PREOCCUPAZIONE IN CASO DI FORATURA

Il Cinturato All Season Plus e lo Scorpion Verde All Season sono disponibili anche con l’innovativa tecnologia Seal Inside, che consente di proseguire la marcia senza perdite di aria anche in caso di forature fino a 4 mm. In casi del genere, infatti, il mastice sigillante, presente all’interno dello pneumatico, forma una guaina che avvolge il corpo estraneo dal momento in cui penetra, impedendo così la fuoriuscita di aria e la conseguente perdita di pressione. Quando l’oggetto viene estratto, il mastice stesso sigilla il foro d’uscita. Il mastice è a sua volta ricoperto da un’esclusiva pellicola che serve a proteggerlo anche prima del montaggio dello pneumatico sul cerchio. Questa opzione permette di estendere la mobilità del proprio veicolo senza preoccupazioni, garantendo prestazioni in tutte le condizioni climatiche e di possibili forature

TECNOLOGIA RUN FLAT

Per i pneumatici Scorpion Verde All Season è inoltre disponibile l’opzione Self-Supporting Run Flat di Pirelli in caso di foratura. Questa soluzione garantisce la sicurezza su strada senza rinunciare al piacere di guida, infatti questi pneumatici sono progettati per mantenere stabile l’auto in caso di foratura, continuando a viaggiare in totale sicurezza per 80 km a una velocità massima di 80 km/h. Questo sistema presenta specifici rinforzi inseriti nelle pareti laterali della struttura interna, sostenendo i carichi laterali e trasversali del veicolo, anche in assenza di pressione.