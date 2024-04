100 anni dell'assassinio di Matteotti. Francobollo commemorativo. Anteprima

La famiglia Matteotti aveva chiesto un segnale al governo, che è prontamente arrivato



Nel piano filatelico nazionale, approvato dal Consiglio dei ministri 10 giorni fa su proposta del ministro Adolfo Urso, come Affaritaliani.it è in grado di anticipare, è previsto un francobollo commemorativo per i 100 anni dell'assassinio di Giacomo Matteotti la cui cerimonia si terrà al Mimit lunedì 11 giugno.

La famiglia Matteotti aveva chiesto un segnale al governo, che è prontamente arrivato proprio nei giorni delle polemiche tra lo scrittore Antonio Scurati e Giorgia Meloni sulle celebrazioni per il 25 Aprile.



