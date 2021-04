25 aprile, Draghi: "Non tutti brava gente, confine tra vittime e carnefici"

"Constatiamo con preoccupazione l'appannarsi dei confini che la storia ha tracciato tra democrazie e regimi autoritari, qualche volta persino tra vittime e carnefici. Vediamo crescere il fascino perverso di autocrati e persecutori delle libertà civili, soprattutto quando si tratta di alimentare pregiudizi contro le minoranze etniche e religiose". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, visitando il Museo della Liberazione di via Tasso in occasione della celebrazione del 25 aprile.

Draghi, nel corso della visita, "molto commovente che rivela la sofferenza di un popolo inerme, senza liberta' e senza cibo", ha anche citato la senatrice a vita Liliana Segre, che "ha voluto che la scritta 'indifferenza' fosse messa all'ingresso del memoriale della Shoah di Milano, per ricordarci che insieme ai partigiani e ai combattenti per la liberta', vi furono molti che si voltarono dall'altra parte, in cui, come dice lei, 'e' facile, piu' facile, far finta di niente'".

Il presidente del Consiglio ha aggiunto che "nell'onorare la memoria di chi lotto' per la liberta' dobbiamo anche ricordarci che non fummo tutti, noi italiani, 'brava gente'". Dobbiamo anche ricordare, aggiunge, "che non scegliere e' immorale, significa far morire un'altra volta chi mostro' coraggio davanti agli occupanti e ai loro alleati, e sacrifico' se' stesso per consentirci di vivere in un paese democratico".

"E' nella ricostruzione del presente che avviene la riconciliazione". Ricostruzione basata "sulla fratellanza, solidarieta', e sull'amore, sulla giustizia che porta alla riconciliazione", ha detto ancora.

Mattarella, fuoriprogramma per celebrare il 25 aprile al Quadraro

Fuori programma inedito del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 76/mo anniversario della Liberazione. Dopo l'omaggio all'Altare della Patria, il Capo dello Stato si è infatti recato nel popolare quartiere romano del Quadraro, in piazza dei Tribuni, dove si svolse una delle pagine più tristi e tragiche e poco ricordate della storia della Liberazione. Qui ha deposto una corona di alloro davanti al monumento che ricorda il rastrellamento e la deportazione di molti abitanti del quartiere.