"A Milano avrei scelto la Moratti". La frase di Berlusconi che scuote il cdx

Elezioni, i dubbi di Berlusconi sulla scelta fatta in Lombardia

Silvio Berlusconi è preoccupato per l'evoluzione della coalizione di centrodestra. La paura del leader di Forza Italia è che la scelta di Attilio Fontana in Lombardia possa spingere sempre più a destra la squadra di governo. La confidenza - si legge su Repubblica - risale a martedì scorso, poche ore dopo l’esplosione del caso Donzelli. E descrive la faglia che rischia di aprirsi già dopo le elezioni di domenica 12 febbraio nel centrodestra. Silvio Berlusconi si confronta con uno storico consigliere che gli è rimasto vicino e consegna tutta la frustrazione, l’amarezza, l’ossessione che lo turba da settimane. "Per colpa di Fratelli d’Italia stiamo andando troppo a destra. Non si vince senza un centro moderato. Fosse per me, in Lombardia voterei Moratti".

Il Cavaliere - prosegue Repubblica - non ce l’ha con l’uscente Attilio Fontana, ovviamente, né sosterrà la candidata del Terzo Polo a scapito della coalizione di cui fa parte. E ovviamente negherà in pubblico quanto confidato in privato. Ma lo sfogo rivela altro, che è anche peggio: ha paura che le Regionali possano sancire la polverizzazione di Lega e Forza Italia, la cannibalizzazione dei due partiti da parte di FdI. Il rischio è che la premier mortifichi gli alleati proprio in terra lombarda, culla del leghismo e del berlusconismo.