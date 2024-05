Afd bandisce il suo candidato. Salvini: "Con me può avere ben poco a che fare"

Afd bandisce il suo candidato Krah dai dibattiti pubblici

Dopo l'annuncio del Rassemblement National di Marine Le Pen di voler terminare la cooperazione politica con l'AfD, la dirigenza del partito di estrema destra tedesco ha deciso di imporre al proprio candidato principale per le elezioni europee, Maximilian Krah, il divieto di qualsiasi apparizione pubblica. Lo riferisce l'agenzia Dpa citando un portavoce del partito.

SALVINI: "AFD? DICHIARAZIONI SU SS FUORI DAL TEMPO E DAL MONDO"

"E' la dichiarazione, assolutamente fuori dal mondo, di uno che tra l'altro stamattina si è dimesso. Se uno arriva a dire che non tutte le Ss erano delinquenti con me può avere ben poco a che fare". Lo dice il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, commentando a 'Il rosso e il nero' su Rai Radio Uno le dichiarazioni sulle Ss di Maximilian Krah, esponente di Alternative für Deutschland. "Non guardiamo al passato, io sono 'anti' tutto quello che è il passato, guardo al futuro. Sicuramente alcune dichiarazioni di nostalgici del nazismo o del comunismo sono fuori dal tempo e dal mondo", aggiunge Salvini.