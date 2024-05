Le Pen molla il gruppo di Salvini in Ue: "Mai più con i tedeschi dell'Afd"

“Non tutte le SS erano criminali”, Le Pen rompe con Afd: mai più insieme al Pe. E Salvini la sostiene

Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National e capolista per le elezioni europee, "ha preso la decisione di non sedersi più" con i tedeschi dell'Afd al Parlamento europeo. Lo ha detto all'Afp il suo direttore della campagna, Alexandre Loubet, confermando quanto riportato dal quotidiano Liberation. Il capolista del partito di estrema destra Alternative fur Deutschland, Maximilian Krah, aveva affermato in un'intervista a La Repubblica nel weekend che una SS "non è automaticamente criminale". Secondo Loubet la decisione di rompere con l'Afd è stata presa da Bardella nel pomeriggio. "Abbiamo avuto discussioni franche, non abbiamo imparato la lezione: ne traiamo le conseguenze", ha spiegato, riferendosi alle innumerevoli polemiche scatenate dal partner tedesco, tanto ingombrante quanto sembrava essenziale per mantenere il gruppo Identità e democrazia (Id), in cui fino a oggi sedevano i due partiti.

"Come sempre, Matteo Salvini e Marine Le Pen sono perfettamente allineati e concordi". Lo fa sapere la delegazione della Lega al Pe, dopo lo strappo del Rassemblement National rispetto ai tedeschi di Afd, in vista della futura composizione del gruppo Id.