Agricoltura, prorogati gli aiuti Ue. Meloni esulta e 'silura' Orban su Putin

Russia, Meloni: "Non condivido auguri di Orban a Putin"

"Per noi la partita importante era che ci fosse nelle conclusioni del Consiglio anche un riferimento alla proroga degli aiuti di Stato in campo agricolo. Questo riferimento è entrato nelle conclusioni del Consiglio. Era una delle principali rivendicazioni che venivano poste anche dalle associazioni di categoria che abbiamo incontrato. Lo considero un importantissimo passo in avanti". La ha detto il premier Giorgia Meloni al termine del Consiglio Ue.















VIDEO: LE PAROLE DELLA PREMIER A BRUXELLES

Ue: Meloni, su industria difesa europea fatti passi avanti ma resta il nodo delle risorse - Sulla questione dell'industria della difesa europea sono stati fatti passi avanti ma resta il nodo delle risorse. Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa al termine del Consiglio europeo a Bruxelles. "Sono molto d'accordo con l'iniziativa della Commissione di rafforzare l'industria della difesa ma bisogna fare i conti con le risorse. La proposta di coinvolgere la Bei e' un passo avanti ma e' un dibattito in divenire", ha detto la premier.



Ucraina: Meloni, confermato sostegno Ue con accordo per ulteriori 5 miliardi di euro - Il Consiglio europeo ha confermato il sostegno all'Ucraina "con un accordo per ulteriori 5 miliardi sullo European Peace Facility". Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa al termine del Consiglio europeo a Bruxelles.

Russia, Meloni: non condivido auguri di Orban a Putin - "Non condivido gli auguri di Orban a Putin". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un doorstep al termine del Consiglio europeo. Quanto a un possibile ingresso di Orban in Ecr, ha risposto, "non è un dibattito all'ordine del giorno".

Medio Oriente: Meloni, finalmente Consiglio Ue ha adottato conclusioni comuni - Finalmente il Consiglio europeo ha adottato delle conclusioni comuni sul Medio Oriente. Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa al termine del Consiglio europeo a Bruxelles. "Sono state oggetto di un lungo lavoro", ha detto la premier.

Ue, Meloni: von der Leyen? Aspetto di vedere come votano italiani E' un dibattito che appassiona voi e non me - "E' un dibattito che appassiona voi e non me. Io aspetto di vedere chi votano gli italiani. Ci sono candidati, gli europei voteranno, poi si vedranno come sono i pesi. Mi appassiona più il tema su quale è l'Europa che si vuole realizzare". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rispondendo a chi gli chiedeva se Ursula von der Leyen fosse ancora una buona candidata per la presidenza della commissione Ue.