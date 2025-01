"Almasri-Meloni? Non tutti gli esposti finiscono al tribunale dei ministri. Non è fuori dal mondo"

"C'è sempre prima un vaglio sull'eventuale manifesta infondatezza dell'esposto stesso ed evidentemente in questo caso il procuratore non ha ritenuto che l'esposto fosse fuori dal mondo"



"Non si tratta di un avviso di garanzia vero e proprio ma della trasmissione degli atti al tribunale dei ministri, essendo coinvolto il presidente del Consiglio, due ministri e un sottosegretario. Poi è chiaro che c'è sempre la discrezionalità iniziale del procuratore e quindi è un atto dovuto diverso da quello ordinario, sicuramente non tutti gli esposti finiscono al tribunale dei ministri. C'è sempre prima un vaglio sull'eventuale manifesta infondatezza dell'esposto stesso ed evidentemente in questo caso il procuratore non ha ritenuto che l'esposto fosse fuori dal mondo". Alfredo Bazoli, capogruppo del Pd in Commissione Giustizia al Senato, avvocato ed esperto di giustizia, commenta con Affaritaliani.it l'indagine a carico della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano sul caso Almasri.



"Per noi comunque il punto è politico e non giudiziario", sottolinea Bazoli. "Abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere con forza che la presidente del Consiglio venga in Parlamento a riferire e a spiegare al Paese perché questa persona è stata scarcerate e soprattutto rimandata rapidamente in Libia. Poi la giustizia, nel caso, farà il suo corso, ma a noi questo punto oggi interessa poco. La questione è tutta politica e crea un grave imbarazzo per l'Italia in tutto il mondo. La responsabilità politica di quanto accaduto è in particolare della premier e del ministro della Giustizia Nordio. Meloni venga in Aula e dica esattamente come sono andati i fatti", conclude Bazoli.



