Almeno 4 senatori M5S con la Lega. Parte la controffensiva di Salvini

La 'bomba' è arrivata ieri propro su Affaritaliani.it coin le parole dell'ex ministro delle Politiche Agricole Gianmarco Centinaio, "stiamo trattando il passaggio di senatori del M5S alla Lega". Oggi, secondo quanto risulta ad Affari, arrivano le prime conferme. Regista dell'operazione sarebbe il vicepresidente di Palazzo Madama Roberto Calderoli. Sarebbero almeno quattro i senatori grillini pronti a passare al Carroccio entro martedì e a votare quindi no alla fiducia al governo Conte. Le voci parlano di tre uomini e una donna, tutti eletti nelle Regioni del Sud. Bucche non cucite ma super-cucite sui nomi, anche perché quello che sta provando Matteo Salvini è un vero e proprio colpo di scena.



Una controffensiva rispetto alla caccia ai responsabili/costruttori messa in campo da Palazzo Chigi. Sottrarre senatori pentastellati alla maggioranza per mettere in difficoltà il premier, proprio mentre da Palazzo Chigi si dicono sicuri di avere i numeri. In molti scommetono che, in caso di elezioni politiche anticipate, sarebbe già pronta la ricandidatura per i transfughi pentastellati, ovviamente nelle file della Lega. Ma anche questa è la politica. Battaglia a Palazzo Madama su numeri e poltrone con una voce leghista davvero choc dell'ultimo minuto, "macché quattro. Potrebbero essere otto o perfino 10. Martedì ci saranno delle belle sorprese...". Sarà vero? Basta aspettare.