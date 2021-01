"Alcuni senatori M5S verso la Lega". Crisi, su Affari la bomba Centinaio

"In questi ore e questi giorni stiamo trattando il passaggio di alcuni senatori del gruppo del Movimento 5 Stelle alla Lega. Non faccio nomi e numeri, ma qualcuno verrà da noi presto. La soluzione alla crisi aperta da Renzi sono le elezioni anticipate o un governo di Centrodestra". Lo afferma ad Affaritaliani.it il senatore della Lega Gianmarco Centinaio.



Governo: Salvini, diamo la parola agli italiani - "Diamo la parola agli italiani che stanno dimostrando pazienza, rispetto e buon senso. Meritano fiducia. Non si puo' andare avanti cosi', con maggioranze fatte di notte con senatori incontrati per strada a cui promettono di tutto". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini.



Governo: Salvini, se Conte ha i numeri venga in Parlamento oggi - Se il presidente del Consiglio "ha i numeri venga in Parlamento oggi e finiamola con questo teatrino". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini.



Governo: Salvini, no a larghe intese, non servono minestroni - Un governo di larghe intese? "No. O c'e' un governo che governa, oppure minestroni o minestrine agli italiani in questo momento non interessano". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini. "Se il governo ha i numeri veri vada avanti", ha concluso.