"Ammiro Meloni e sua sorella Arianna". Carla Ruocco, la ex pasionaria grillina

Carla Ruocco, dai "vaffa" ad Atreju. Ora strizza l'occhio alla Destra di Meloni

Carla Ruocco sembra aver decisamente cambiato idea, la fedelissima grillina della prima ora e ormai ex M5s ha deciso di strizzare l'occhio alla Destra. La Ruocco è stata avvistata alla kermesse di FdI Atreju e ha anche dichiarato: "Fratelli d’Italia è un partito importante, ammiro molto la presidente del Consiglio e sua sorella Arianna". Proprio lei, la pasionaria a Cinque Stelle, così vicina al Vate che la volle a tutti i costi nel direttorio del Movimento, e che - si legge su Il Corriere della Sera - la chiamò al suo fianco a promuovere la giornata dell’Onestà dicendole: "Poi un napoletano che parla di onestà è meraviglioso, tu sei modificata geneticamente". Eccola, Carla, discepola adorante, guardiana dell’ortodossia di Beppe, dell’uno vale uno, della diversità e purezza, del disprezzo per il potere e per le poltrone, interprete naturale della filosofia del "vaffa", che in lei fluisce potente e viene su come un moto dell’anima.

Lei, ultima dei Mohicani, alla quale - prosegue Il Corriere - al funerale di Casaleggio si attribuisce la frase: "Lui è morto, Grillo è indebolito e io mi trovo in mezzo a questi ragazzini cattivi". Ora sembra aver cambiato idea. Dopo l’addio al Movimento, non è più tempo di tacere: "Quella storia è finita. Io c’ero, alla nascita. Ma alcuni di noi si sono evoluti. Non conta più l’uno vale uno, una regola che non mi è mai piaciuta. Vale il merito, l’esperienza e lo studio". Carla Ruocco, l'ex deputata e grillina della prima ora adesso guarda all'estrema Destra di Giorgia Meloni.